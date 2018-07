Ministério garante que dará Bolsa Pódio, com atraso, a campeões mundiais da vela

Como conta a Agência Estado, o Ministério do Esporte e a Confederação Brasileira de Vela (CBVela) promoveram nesta quinta-feira, no Rio, a entrega dos certificados do Bolsa Pódio a nove atletas da modalidade. Mas os campeões mundiais Robert Scheidt (Laser) e Jorge Zarif (Finn) não foram contemplados.

No mínimo é uma ironia, porque Scheidt é o maior medalhista olímpico brasileiro e porque Zarif está entre os três indicados ao Prêmio Brasil Olímpico, do COB.

O argumento é que, quando a lista da vela foi enviada ao ministério pela CBVela, ambos não apareciam entre os 20 melhores do ranking mundial de suas classes. Agora que são campeões, entrarão na primeira revisão da lista, que, segundo a pasta, acontecerá já em janeiro.

Por conta do atraso no cronograma do Plano Brasil Medalhas, a Bolsa Pódio, que só começou a ser paga agora aos atletas da vela, é referente ao segundo semestre de 2013 (deveria ter começado em julho). Por isso a primeira revisão será já em janeiro, levando em conta os resultados desta segunda metade do ano.

“Mais seis nomes serão divulgados em janeiro para a vela, entre eles Robert Scheidt e Jorge Zarif”, prometeu o secretário nacional de esporte de alto rendimento, Ricardo Leyser. Renata Decnop e Isabel Swan, da 470 Feminina, também devem ser contempladas, uma vez que estão entre em 15.º no ranking mundial – um dos critérios é ser top20.

Nesta quinta, foram contemplados: Fernanda Oliveira e Ana Barbachan (470 Feminina), Martine Grael e Kahena Kunze (49erFX), Patrícia Freitas (RS:X Feminina), Bruno Fontes (Laser) e André Fonseca, o Bochecha (49er). Como Bochecha compete numa classe que exige dois atletas, acho que seria justo seu companheiro também receber Bolsa Pódio. No Mundial, esse papel coube a Mario Tinoco.