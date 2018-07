Ministério poderia ter evitado ida de Esquiva ao boxe profissional?

“Sinceramente, cansei de esperar (a Bolsa Pódio). Amigos meus me disseram: ‘vai esperar até quando?’ Não sei dizer porque demorou tanto para sair. Os esportes ‘queridinhos’, vôlei, basquete, tênis, atletismo, ficaram na frente, e o meu não saia”

A declaração acima foi dada por Esquiva Falcão para justificar por que desistiu do boxe amador para seguir para o boxe profissional. As razões podem fazer sentido para ele, mas as críticas, em grande parte, não se justificam. De qualquer forma, faltou sensibilidade ao Ministério do Esporte.

Olha o que dizia a pasta, lá no dia 3 de outubro: “O ritmo de análise dos planos esportivos para a concessão da Bolsa Pódio é determinada pela própria modalidade. A análise de documentos é feita a partir da chegada deles ao ministério do Esporte.”

Então vamos por parte. Primeiro que é mentira que vôlei e basquete ganharam bolsa na frente do boxe. Porque são esportes coletivos e não receberão bolsa. O tênis recebeu na semana passada, depois de Esquiva anunciar que havia assinado com o boxe. A natação também foi depois.

Naquele 3 de outubro, quando ele já reclamava da Bolsa Pódio, só duas modalidades já estavam recebendo a bolsa do governo federal: o judô e o pentatlo moderno. Logo, o argumento de “queridinhos” não vale. É síndrome de perseguição.

Mas, logicamente, faltou jogo de cintura ao Ministério do Esporte. A pasta estava certa ao determinar que as bolsas sairiam pela ordem em que entraram (considerando que isso é verdade). Mas poderia ter aberto uma exceção nesse caso excepcional. Se um atleta da ginástica reclamar, ele pode espernear que continuará na mesma. Não vai largar o esporte e virar engenheiro agora.

No boxe é diferente. Esquiva poderia ir embora (e foi). O Ministério poderia ter dado logo a Bolsa, como um cala-boca ao medalhista de prata, mas preferiu deixar o boxe no fim da fila. Acabou perdendo um candidato à medalha.

O governo, porém, não poderia fazer nada depois do Mundial ruim de Esquiva. Ele recebeu convite para lutar na nova liga profissional da AIBA (que não o impediria de continuar amador), aceitou, e passou a treinar para ela. Só que a liga não saiu do papel e ele chegou a Almaty despreparado. Perdeu nas oitavas de final.

Uma hora a Bolsa Pódio iria sair. Esquiva, nos seis primeiros meses, receberia o teto de R$ 15 mil. Mas a derrota precoce no Mundial fez ele cair para o sexto lugar no ranking mundial, o que significaria uma redução para R$ 10 mil nos seis meses seguintes. Esquiva ficou sabendo disso.

Os “diabinhos” do boxe profissional, que falavam sobre o ombro do pugilista, devem também tê-lo lembrado que a Bolsa não é garantida por todo o ciclo olímpico. Não apresenta resultado? Não ganha. Diferente do profissional, onde assinou por determinado número de lutas e tem determinado valor garantido. Aconteça o que acontecer.

Esquiva não quis arriscar. E lógico, como ele mesmo disse, foi em busca do sonho de ser rico, sonho esse que ninguém pode tirar dele (nem de ninguém). Tomara que consiga.

PS: Só um PS, mas Esquiva ganha salários do Exército e o teto do Bolsa Atleta. Dá pelo menos R$ 6 mil. Acho (não tenho certeza) que também recebia da Petrobras. Passou o tempo que atleta era coitadinho e contava moedas.

ATUALIZAÇÃO – O Ministério se pronunciou na tarde desta quarta-feira: “O Ministério do Esporte não privilegia nenhuma modalidade. O ritmo de análise e aprovação dos planos é ditado pela ordem de protocolo da documentação no ministério e também pela rapidez ou demora no reenvio dos planos no caso de terem sido rejeitados em primeira análise. No caso dos atletas do boxe, todos os planos esportivos precisaram ser refeitos, o que provocou retardamento da aprovação no grupo”.

Pelo que mostra a nota, a história caminha em ritmo lento. Culpa também da CBBoxe. Mas achei a resposta digna.