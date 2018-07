É só o começo – Único brasileiro perde na 1ª luta no Mundial Júnior

Uma luta. Foi o que durou a participação do Brasil no Mundial Júnior (Sub-20) de Luta, realizado em Sofia (Bulgária). Único representante do País na competição, Ramilo Paz foi eliminado logo na primeira luta, pelo turco Emre Selahattin. Este perdeu na sequência e tirou do brasileiro a chance de ir para a repescagem.

Ramilo, nascido em setembro de 1994, participou do Mundial na categoria +120kg no greco-romano. Atleta do Sesi treinado por Felipe Macedo, ele foi campeão Pan-Americano Júnior este ano.