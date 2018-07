Mundial mostra que Brasil segue longe do ideal no levamento de peso

Nem mesmo o aumento substancial no número de inscritos (sete no masculino, três no feminino) fez o Brasil melhorar seu desempenho Mundial de Levantamento de Peso, que acabou neste domingo, em Almaty, no Casaquistão. Na contagem por equipes, que define as vagas olímpicas (o dono da casa tem cinco convites), o Brasil foi 31.º no feminino e 30.º no masculino. No ano passado, fora 16.º e 25.º, respectivamente. Em 2013, porém, foram só sete brasileiros competindo em Wroclaw (Polônia), num torneio mais esvaziado de forma geral.

Em Almaty, Fernando Reis Saraiva (+105kg) voltou a ser o destaque da delegação. Com 190kg + 230kg, somou 420kg para ficar com o oitavo lugar, perdendo uma posição em relação a 2013, ainda que tenha melhorado em 10kg seu resultado. A distância para o bronze caiu de 20kg para 16kg e é isso que deve ser analisado. Do ouro pan-americano de 2011 para cá, porém, ele melhorou apenas 10kg no resultado final.

Pensando em Olimpíada, pode pesar a favor dele o fato de que apenas as seis potências podem levar seis atletas, restando aos outros grupos inscrever cinco, quatro ou três halterofilistas. Como são oito categorias, haverá menos gente brigando pela medalha no Rio/2016 do que há no Mundial.

No feminino, Jaqueline Ferreira ficou no 11.º lugar na categoria até 75kg, com 100kg + 130kg (230kg total), a 47kg da zona de medalha. No Mundial passado, ela falhou no no arranco (em 100kg) e ficou sem classificação final (fez 121kg no arremesso). Há dois anos, em Londres, Jaqueline também estava em 230kg (102+128).

Hoje é impensável que Fernando (24 anos) e Jaqueline (27) não estejam na próxima Olimpíada. Duas vagas masculinas e uma no feminino estão em aberto. Mateus Gregório Machado (21) parece ser favorito. Atleta da categoria até 105kg, foi 20.º levantando um total de 370kg no Mundial, 7kg a menos do que nos Jogos Sul-Americanos. Nos dois últimos anos, porém, melhorou seu resultado em 70kg e ainda tem margem para crescer.

Seu irmão Marco Tulio (22), da categoria até 94kg, foi 23.º com um total de 342kg. Assim como o irmão, havia ido melhor nos Jogos Sul-Americanos (352kg). Campeão pan-americano júnior, Romário Martins (20), da até 85kg, bateu o recorde pessoal com 318kg, no 39.º lugar. Douglas Costa (24 anos, 94kg) e Patrick Mendes (24 anos, 105kg) não tiveram classificação. Welisson Rosa (30 anos, 77kg) foi o 24.º.

Entre as mulheres, ninguém se destaca. Liliane Lacerda (29) foi 17.ª colocada na categoria até 69kg, com 214kg – só oito quilos a mais do que o resultado que teve no Mundial de 2010. Já Rosane dos Santos (27), da categoria até 53kg, não marcou no arranco. Tivesse obtido sucesso, ficaria com 186kg, no 13.º lugar, ganhando 4kg na comparação com o ano passado.

TÊNIS DE MESA – O Brasil teve boa campanha na etapa da Suécia do Circuito Mundial de Tênis de Mesa. No individual, Hugo Calderano ganhou de Cheng-Ting Liao (Taiwan) e perdeu na segunda rodada do alemão Steffen Mengel, número 28 do ranking mundial. Gustavo Tsuboi, que ocupa um inédito 33.º lugar (melhor ranking da história de um latino) perdeu na estreia para o francês Simon Gauzy (68.º). Nas duplas, Hugo e Tsuboi avançaram até as oitavas de final, mas perderam nesta etapa para um time de Hong Kong. No feminino, Jessica Yamada perdeu da russa Elena Troshneva já na estreia da chave principal.

VELA – A grande parte dos principais velejadores de 49er e 49erFX veio ao Rio para dois eventos durante a semana passada. Entre os homens, Marco Grael/Gabriel Borges ficou em segundo no Sul-Americano, com Dante Bianchi/Thomas Lowbeer em terceiro. A competição, porém, teve barcos de todo o mundo e, no geral do eventos, os brasileiros foram respectivamente sétimo e 13.º colocados. Depois, num evento chamado de “Campeonato Intergalático”, os resultados se inverteram, com Dante/Thomas em nono e Marco/Gabriel em 14.º. A briga pela vaga olímpica será acirrada.

No feminino, diante de praticamente toda a elite da classe, Juliana Seniff/Gabriela Nicolino conquistou o 13.º lugar, ganhando o Sul-Americano contra outros dois barcos. No Intergalático, as melhores do mundo Martine Grael e Kahena Kunze caíram na água. Em casa, elas ficaram em terceiro, superadas por barcos de Dinamarca e Nova Zelândia. As seis primeiras do ranking mundial estavam no Rio.

VÔLEI DE PRAIA – No feminino, o mesmo de sempre em São José (SC). Talita/Larissa atropelou todo mundo e fez final contra Maria Clara/Carol, repetindo o resultado do Open de Paraná (Argentina), etapa do Circuito Mundial. Ágatha/Bárbara venceu Juliana/Maria Elisa na disputa do bronze e se isolou na disputa do segundo lugar do Circuito Brasileiro, agora com as irmãs cariocas na cola. Já pela abertura do Circuito Sul-Americano, título para Duda/Carol Horta em final contra Elize Maia/Josi.

No masculino, entretanto, tudo mudou. Formam novas duplas Pedro Solberg/Evandro e Alvinho/Vitor Felipe, conforme já anunciado. Também estrearam Márcio Araújo/Saymon e Márcio Gaudie/Fábio Luiz. Com Emanuel/Ricardo fora porque Ricardo se machucou, o título ficou pela primeira vez com Oscar/Thiago, que venceu na final Bruno Schmidt/Luciano – Alison passou por cirurgia.

JUDÔ – O Minas Tênis Clube ganhou o Grand Prix Interclubes pela terceira vez no feminino. O clube mais uma vez contratou a cubana Idalys Ortiz, mas nem precisava, uma vez que Erika Miranda, Ketleyn Quadros, Mariana Silva e a recém-contratada Bárbara Timo (dispensada do Flamengo) davam conta do recado. O Reação ficou com a prata, mesmo com Giulia Penalber e Rafaela Silva lutando em categorias acima das suas. Sogipa bronze e Pinheiros em quarto fecharam o top4.

O evento em São José dos Campos, porém, foi marcado por lesões. A garota Tuany Siqueira se machucou ao receber um golpe de Idalys, quebrou a perna e vai passar por cirurgia. Nádia Merli torceu o joelho e saiu chorando do tatame, entregando a vitória a Maria Portela. Flávia Gomes, de acordo com a CBJ, teve lesão “sem muita gravidade”.

GOLFE – No complicado sistema de cartões integrais e condicionais entre as diversas divisões do PGA Tour, o Brasil teve um fim de semana de boas e más notícias. Lucas Lee foi terceiro em um torneio de terceiro nível na China, somou 2,10 pontos, e deve subir um pouco no ranking, para ser o terceiro melhor brasileiro. O problema é que Alexandre Rocha, o segundo, não avançou à fase final de uma seletiva nos Estados Unidos e não terá, em 2015, o cartão “integral” do Web.com Tour, espécie de segunda divisão. Com o “condicional”, vai poder jogar as cinco primeiras etapas e precisa ter bons resultados para seguir na temporada. Lucas Lee tem o mesmo direito.