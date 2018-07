No handebol, Brasil busca ser o sexto a completar a tríade das quadras

O Brasil entra em quadra nesta sexta-feira, para enfrentar a Dinamarca pelas semifinais do Mundial Feminino de Handebol atrás de uma série de feitos históricos. Obviamente chegar à decisão no handebol, por si só, já é algo grandioso para o esporte, mas muita coisa mais está envolvida.

Um desses feitos seria colocar o Brasil como sexto país a ganhar medalha em Mundiais de todas as modalidades olímpicas de quadra. Até hoje, só Rússia, Sérvia, República Checa e França foram ao pódio no vôlei, no basquete e no handebol.

Em caso de título, o Brasil se tornaria o segundo país campeão nas três modalidades, algo que, até hoje, só a União Soviética (hoje Rússia) conseguiu.

No total, o Brasil tem 15 medalhas nesses mundiais. São seis de ouro (duas do basquete masculino, uma do basquete feminino e três do vôlei masculino), seis de prata (uma do vôlei masculino, três do vôlei feminino e duas do basquete masculino) e três de bronze (duas do basquete masculino e uma do feminino).

Se colocarmos na conta também o futsal, quarto esporte de quadra mais praticado no mundo, aí o Brasil se tornaria o único campeão de todas as modalidades, e o segundo com medalhas, uma vez que a Rússia já tem esse feito.

Nesta sexta, aliás, o Brasil vai atrás do tetracampeonato no Mundial Feminino (em quatro edições), contra a Espanha. No masculino são cinco títulos, um vice e um bronze nos mundiais da Fifa.