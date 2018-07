No Pan de Ginástica, Brasil vai muito bem no masculino, mas mal no feminino

Foi motivador o resultado do Brasil no Campeonato Pan-Americano por Aparelhos de Ginástica Artística, realizado neste fim de semana, em Miami. No total, a equipe brasileira conquistou nove medalhas, mas muito mais do que o número de pódios, precisamos avaliar as notas obtidas pelos ginastas do Brasil. E no masculino elas trouxeram boas esperanças para o Mundial da Bélgica.

Foi o caso das argolas. E não foi com Arthur Zanetti. Seu colega de clube Henrique Flores recebeu uma chance na seleção brasileira e não decepcionou. Com 15.575, conquistou a medalha de ouro. Com essa nota, ele teria avançado em quinto para a final dos Jogos de Londres, por exemplo. Não custa lembrar que na ginástica o limite é de dois atletas por país em cada final.

No solo, excelente desempenho, mais uma vez, de Diego Hypolito, campeão com 15.700, nota também de finalista olímpico (seria o quarto em Londres). Até no cavalo com alças Sérgio Sasaki brilhou, com 14.850, o que lhe daria o 10º lugar nos Jogos Olímpicos no aparelho.

No salto, os 15.112 de Diego lhe valeram a prata em Miami. Pelo que explicou o Guilherme Costa, do Brasil no Rio, o novo código da ginástica tirou um ponto dos atletas. Assim, em 2012 o brasileiro teria feito 16.112. Em Londres, isso lhe valeria o quarto lugar.

Nas paralelas, nota muito alta para Sérgio Sasaki, que tirou 15.325 e ficou com o terceiro lugar. Com essa nota, seria 10º em Londres. O resultado só não foi expressivo para os 14.625 de Francisco Barreto na barra fixa, com bronze.

No feminino, só duas atletas e desempenho muito ruim. Daniele foi ouro no solo com 13.675 pontos e terminou em quarto na trave, com 13.150, notas bem abaixo (bem abaixo mesmo) do que ela pode fazer. Letícia Costa ainda faturou prata no salto (13.962) e foi sexta nas paralelas, com 12.450. Nenhuma dessas notas seria significante numa competição de alto nível.