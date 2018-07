Olimpílulas – Poliana e Ana Marcela voltam ao pódio no Circuito Mundial

O Brasil voltou a fazer dobradinha no pódio do Circuito Mundial de Maratonas Aquáticas neste domingo em Cancún, no México. A medalha de ouro, porém, não veio. No photofinish percebeu-se que a vitória foi da italiana Martina Grimaldi, deixando para trás Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha, com prata e bronze. No total, nove atletas foram separadas por oito segundos. Em Viedma (Argentina), elas haviam faturado ouro e prata.

No masculino, também disputa acirrada, na batida de mão, com 11 segundos de diferença do campeão para o 13.º lugar. No pelotão, quatro brasileiros. Diogo Villarinho se saiu melhor que os demais e beliscou a sua primeira medalha, de bronze, atrás do alemão Thomas Lurz (maior atleta da modalidade) e do italiano Simone Ruffini. Allan do Carmo foi quarto, Samuel de Bona o 12.º e Lucas Oliveira o 13.º.

GINÁSTICA ARTÍSTICA – Sergio Sasaki teve o melhor resultado da sua carreira na Copa do Mundo de Tóquio, no Japão. Contra oito dos 11 melhores colocados no Mundial do ano passado, foi quarto colocado, ficando atrás exatamente dos três que foram ao pódio na Antuérpia – o britânico que também ficou à frente dele no Mundial não foi ao Japão. Sasaki somou 87.797 pontos, contra 88.949 do Mundial. A diferença ficou principalmente pela nota da barra fixa, que caiu 1.2 pontos. Esse pouco a mais pode colocá-lo na briga por uma medalha no Mundial desse ano.

TRIATLO – Auckland (Nova Zelândia) recebeu a primeira etapa do Circuito Mundial de Triatlo, domingo. Os brasileiros que viajaram para o outro lado do mundo foram mal. Bruno Matheus desistiu no ciclismo e Pâmela Oliveira terminou na 26.ª colocação no feminino, depois pegar a bicicleta em quarto. No ranking mundial de pontos, ela é a 31.ª. Bruno é 67.º e apenas o terceiro melhor brasileiro no masculino. Reinaldo Collucci lidera a lista nacional, na 25.ª colocação.

PENTATLO MODERNO – No pentatlo moderno o ano também não começou bem. Depois de ser nona na etapa de abertura da Copa do Mundo, Yane Marques não passou de um 14.º lugar no Cairo (Egito). A brasileira foi bem na esgrima e na natação, ficando entre as cinco primeiras, mas derrubou dois obstáculos no hipismo e foi mal no combinado. Priscila Oliveira também não encantou, no 29.º lugar. As duas haviam avançado à final (de 36) nas duas últimas posições, logo à frente de Larissa Lelys. No masculino, Enrico Ortolani foi apenas o 29.º (de 33) no seu grupo na fase de classificação.

RÚGBI SEVENS – A seleção brasileira feminina voltou a decepcionar na Liga Mundial de Rúgbi Sevens. Depois de um bom oitavo lugar em Dubai (Emirados Árabes) em novembro, a equipe não conseguiu mais emplacar bons resultados. Na China, no fim de semana passado, na quarta etapa da Liga, levou 33 a 0 da Nova Zelândia, 12 a 7 da Espanha e fez 22 a 17 na China. No Torneio de Consolação perdeu da Irlanda (15 a 0) e dos EUA (31 a 0), ficando em último. Como comparação, em Barueri, na terceira etapa, o Brasil havia feito 33 a 0 na irlandesas e levado 21 a 0 das norte-americanas.

ESGRIMA – O fim de semana teve apenas a Copa do Mundo de Plovdiv (Bulgária) para cadetes (antes do júnior). O Brasil teve bom resultado com Pedro Morostega, 14.º colocado no florete, e Gabriela Cecchini, 17.ª também no florete. De resto, a delegação teve Daniel Zanette (69.º no florete), Alexandre Camargo (33º na espada), Nicole Camozzato (40.ª no florete) e Mariana Pistoia (50.ª no florte). Os demais disputaram os últimos lugares.

BOXE –O fim de semana teve a rodada de volta das quartas de final da World Series Boxing. A Itália não escalou Robson Conceição e deu lugar a Domenico Valentino na categoria até 60kg. O veterano italiano é multimedalhista em Mundiais, mas perdeu do brasileiro no último e é seu reserva na equipe. O Italia Thunder, porém, perdeu da equipe do Azerbaijão e foi eliminada do WSB. Pelo USA Knockouts, Michel Borges foi derrotado por pontos pelo cubano Emilio Correa. Em três lutas, o brasileiro só ganhou uma, por W.O. O time dele também foi eliminado. Assim, o Brasil está fora do WSB.