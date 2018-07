Olimpilulas da Semana – Judô e Tênis de Mesa

JUDÔ – Foi ruim o desempenho do Brasil no Grand Slam de Tóquio, com apenas uma medalha – bronze de Rafaela Silva (57kg). A CBJ, porém, comemorou que outros quatro judocas chegaram à disputa pelo bronze, terminando em quinto: Sarah Menezes, Érika Miranda, Luciano Corrêa e Victor Penalber. Charles Chibana e Rafael Silva perderam logo na estreia, para um esloveno e um japonês, respectivamente. Alex Pombo também parou na primeira luta, enquanto David Moura e Felipe Kitadai ganharam uma e perderam na segunda. Eric Takabatake somou duas vitórias, mas não chegou às quartas pelo tamanho da chave.

TÊNIS DE MESA – Quinto do ranking mundial, Hugo Calderano ficou nas oitavas de final do Mundial Sub-18 de Xangai (China), quando perdeu para o chinês Dingshuo Liu, que terminou com a medalha de bronze. “O Hugo queria muito conseguir uma medalha na China e ficou decepcionado. Mas, para mim, o mais importante é construir o jogo dele. Essa competição não é indispensável para que ele consiga chegar ao topo entre os adultos, que é a referência do alto nível”, disse o técnico francês Jean-René Mounie.

Na chave feminina, Letícia Nakada foi eliminada na segunda rodada, por uma tailandesa. Massao Kohatsu, Bruna Takahashi e a dupla Letícia/Bruna perderam na estreia. Por equipes, as duas e Alexia Nakashima ficaram em 13.º. Sozinha, Alexia não se classificou para a chave principal.

Na liga alemã, Gustavo Tsuboi voltou a mostrar que o 38.º lugar do ranking mundial é fiel ao seu bom nível atual. No fim de semana, perdeu apertado do português Tiago Apolonia (18.º do mundo). Depois, venceu o jogo decisivo para o seu clube contra o francês Adrien Mattenet (42.º) do ranking.