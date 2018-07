Olimpílulas da semana

Como de costume, um resumo das principais notícias que não valeram um post exclusivo nos últimos dias.

BADMINTON – Pouca gente sabe, mas o Brasil tem um nome muito promissor nas categorias de base no badminton. É Ygor Coelho. Na semana passada, ele venceu três jogos na chave principal do Torneio da Polônia (júnior) e só perdeu nas quartas de final, para o alemão Max Weisskirchen, primeiro cabeça de chave e que acabou ficando com o título. Ygor é o 21º do ranking mundial da sua categoria.

NATAÇÃO – Já chegou em Perth (Austrália) a delegação brasileira que vai disputar o BHP Biliton Aquatic Super Series, contra seleções de Austrália, Japão, África do Sul e China, entre 31 de janeiro de 1º de fevereiro. A equipe tem 25 nomes, sendo 17 no masculino e oito no feminino. Entre os homens, destaque para Thiago Pereira, Felipe Lima e Leonardo de Deus, mas o time tem jovens como Alan Vitória, Luiz Altamir Melo e Matheus Santana. No feminino, Graciele Hermann e Larissa Oliveira comandam um time renovado, com Natalia de Luccas e Carolina Bilich.

NADO SINCRONIZADO – A CBDA divulgou ações para o desenvolvimento do nado sincronizado nacional. Para as atletas, serão 18 dias de clínica com a técnica canadense Julie Sauvé. Os árbitros terão 12 dias de clínicas com duas europeias: uma finlandesa e uma holandesa. Já as técnicas terão palestras com a japonesa Miwako Homma (por oito dias) e com a canadense Sheilagh Croxon (mais sete). Detalhe: sempre em dupla jornada diária. Comentário pessoal: achei ótima a ação.