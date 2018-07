Olimpílulas da Semana – Adriana Araújo volta à seleção de boxe com prata no Pan

Segunda-feira é dia de Olimpílulas da semana, com resumo do que aconteceu nas competições relevantes do fim de semana.

Bronze nos Jogos de Londres, Adriana Araújo ficou quase dois anos afastada da seleção brasileira por uma série de desavenças dela e de seus técnicos com a direção da CBBoxe. Só retornou em abril, depois de interferência do Ministério do Esporte, que reuniu as duas partes e exigiu que entrassem em acordo. Campeã brasileira da categoria até 64kg, ela topou se manter com 60kg para disputar esta categoria, que é olímpica.

O retorno de Adriana às competições pela seleção foi no chamado “Campeonato Continental”, que nada mais é do que o Pan do boxe feminino. Ela derrubou uma dominicana, venceu uma canadense por 2 a 1, mas acabou com a prata, vencida por 3 a 0 pela mexicana Victoria Torres, dona da casa.

Nas demais categorias olímpicas, o Brasil fez uma prata com Clélia Costa na até 51kg (vitórias sobre Canadá e Colômbia, derrota para a norte-americana Marlen Esparza) e um bronze, com Flávia Figueiredo (75kg).. Nas demais cinco categorias, o Brasil ganhou dois ouros (Taynna Cardoso, até 57kg, a Andreia Bandeira, na até 81kg) e duas de bronze – Grazieli de Jesus (48kg) e Jessica Carlini (69kg).

GINÁSTICA RÍTMICA – Você já leu que, na disputa individual do Mundial de Ginástica Rítmica da Turquia, o Brasil foi prejudicado pelo erro na inscrição de sua principal atleta. Depois disso, por conjuntos, a equipe decepcionou e teve um resultado pior do que do Mundial de 2013. Afinal, acabou no 15.º lugar, perdendo posições para EUA, Ucrânia e Israel, equipes às quais havia superado ao ser 12.º em Kiev, ano passado. Ficar atrás dos EUA (14.º), aliás, significa perder o favoritismo para o Pan.

JUDÔ – Não é competição oficial, mas o Desafio Internacional promovido pela Globo no Teatro Bradesco (SP) entra aqui por ter envolvido a equipe titular do País. O Brasil ganhou por 4 a 1 do Japão, que trouxe um time formado por atletas de ranking abaixo de #100 – o adversário de Rafael Silva nunca lutou no Circuito Mundial. De expressão, só Jumpei Morishita, ex-campeão mundial (hoje número 59), vencido por Charles Chibana.

REMO – O Botafogo jogou baixo no Brasileiro Adulto e Sub-23 e nem precisava. Retirou seus barcos de três provas, que acabaram canceladas porque não tinham o mínimo de três barcos inscritos. Assim, o Double Skiff Peso Leve, o Double Skiff e o Oito Com, nas quais o Flamengo era favorito, não foram realizadas. O clube rubro-negro terminou com quatro ouros, longe do Botafogo, campeão brasileiro na raia olímpica da USP com oito vitórias. O Grêmio Náutico União (GNU) acabou em segundo, com cinco de ouro, apesar de ter menos medalhas que o Fla.

Entre os resultados mais relevantes, destaque para Kissya Cataldo, que foi suspensa por dois anos por doping na Olimpíada de Londres, voltou competindo pelo GNU e ganhou ouro no Single Skiff (Fabiana Beltrame, leve demais pro barco, foi prata). No masculino, ganhou Steve Hiestand, suíço naturalizado brasileiro, pelo Loureiro (RJ), com ampla folga sobre os rivais. Sétimo nos Jogos Olímpicos da Juventude, Uncas Teles (Botafogo) levou a melhor no sub-23 nas duas provas individuais, enquanto Beatriz Cardoso ganhou no feminino entre as mais jovens.

CICLISMO BMX – Com duas finais em cinco etapas, Renato Rezende terminou a temporada 2014 da Copa do Mundo de BMX num inédito e significativo sétimo lugar neste que é o circuito mundial da modalidade. À frente dele, atletas de países de mais tradição no BMX: Grã-Bretanha, Holanda, EUA e França. No feminino, mesmo sem participar de uma etapa, Priscila Carnaval ficou em 19.º.

A temporada chegou ao fim neste domingo, com a etapa de Chula Vista (EUA), onde Renato está treinando há alguns meses. Ele vinha muito rápido na competição (foi quarto na tomada de tempos, atrás apenas de norte-americanos), foi primeiro em todas as baterias, mas largou mal demais na semifinal, caiu quando estava em último (bateu no antepenúltimo) e não avançou à final. Rogério dos Reis e Anderson Ezequiel ficaram nas oitavas de final. No feminino, Priscila Carnaval foi sexta na semifinal e ficou mais perto do que nunca de uma inédita final em Copa do Mundo. Bianca Quinalha parou nas quartas.

CICLISMO DE ESTRADA – É difícil avaliar os resultados individuais no Mundial de Ciclismo de Estrada, que aconteceu em Ponferrada (Espanha). Afinal, enquanto países mais fortes podem fazer jogo de equipe (fundamental na estrada), o Brasil, com apenas três atletas, não tem a mesma condição. Na prova masculina de resistência, nenhum brasileiro esteve entre os apenas 95 que completaram. Murilo Fischer, Rafael Andriato e Cristian Egídio, como a maioria, ficaram pelo caminho.

No feminino, Flávia Oliveira voltou a ir muito bem, completando em 25.º – duas posições abaixo do resultado de 2013. Importante, porém, é ela ter pedalado com o primeiro pelotão quase até o fim e chegado no segundo pelotão, formado por 18 atletas a partir do 16.º lugar. Uênia e Clemilda não completaram.

O Brasil ainda teve Rodrigo Quirino em 65.º no júnior, Caio Godoy em 58.º no sub-23, Ana Paula Casetta em 75.º e Renata Lopes em 81.º no júnior (entre as últimas, depois de um acidente no começo), Clemilda no 46.º e penúltimo lugar no contrarrelógio e Eduardo Gohr em 48.º no contrarrelógio júnior. Eduardo não completou a prova de resistência, assim como Carlos Henrique dos Santos no sub-23.

ATLETISMO – O Brasil colocou duas atletas no top15 feminino da Maratona de Berlim (Alemanha), onde o recorde mundial masculino caiu. Adriana da Silva foi 10.ª, com 2h38min e Michele Chagas terminou em 12.º, completando em 2h41min. As duas ficaram a mais de 10 minutos do grupo de elite, que teve nove atletas chegando ao fim. Adriana lidera o ranking nacional, mas correu a 2h31min ano passado, em Londres. Pode render mais.