Olimpílulas da semana – Brasileiro fica em 5º na Copa do Mundo de BMX

Como já foi costume, deixou de ser, mas agora vai voltar, a segunda-feira é dia de publicar um resumo do que aconteceu no fim de semana olímpico do Brasil. Resultados que podem não ser suficientes para ganhar espaço no jornal, mas que ajudam a construir um país olímpico.

BMX – Aconteceu, em Santiago del Estero (Argentina), a quinta e penúltima etapa da Copa do Mundo de Ciclismo BMX. E o Brasil conquistou um ÓTIMO resultado com Renato Rezende, quinto colocado numa final que reuniu quase todos os grandes nomes da modalidade no momento. Renato está treinando nos EUA e agora dá a primeira mostra de que o intercâmbio dá resultado. Este é a segunda final dele na temporada, o que deve fazê-lo subir do sétimo lugar no ranking mundial.

Na Copa do Mundo, Rogério dos Reis ficou nas quartas de final, enquanto Anderson Ezequiel e Hugo Osteti, entre outros (esses dois são da seleção, os demais viajaram por conta própria), ficaram nas oitavas. Entre as mulheres, Bianca Quinalha e Priscila Carnaval não passaram da primeira eliminatória.

MOUNTAIN BIKE – No masculino, como já contei, Henrique Avancini teve um pneu furado e acabou na última colocação entre os que completaram, um resultado péssimo para as pretensões do Brasil de ser Top13 do ranking e levar mais um atleta aos Jogos do Rio/2016. Ricardo Pscheidt (67.º) e Rubinho Valeriano (79.º), veteranos, foram os melhores do País, o que não significa muito. Afinal, o Brasil foi apenas 22.º por equipes.

No feminino, resultado melhor: 17.º por países – no ranking, o Brasil é 18.º. A melhor foi Raiza Goulão, que acaba de subir do sub-23 e terminou num respeitável 37.º lugar. Isabella Lacerda foi 51.ª e Erika Gramiscelli a 55.ª entre 64 que completaram. O principal resultado do Mundial, porém, veio no sub-23 masculino, com Luiz Cocuzzi em 21.º, bem à frente de Nicolas Sessler (64.º). A tendência é que ele entre na briga por uma vaga nos Jogos do Rio/2016.

TIRO COM ARCO – Se você lê o Olimpílulas todo dia (não? Devia!) já sabe que o Marcus Vinicius D’Almeida foi prata na final da Copa do Mundo de Tiro Com Arco. Aos 16 anos, ele é o mais jovem a ter disputado essa competição.

ATLETISMO – Em São Paulo, aconteceu o Brasileiro Sub-23, com a participação de alguns atletas que lideram o ranking brasileiro nas respectivas provas. O resultado mais expressivo foi de Higor Silva Alves, que venceu o salto em distância com 8,14m. Na primeira temporada no adulto (21 anos), ele já é o 20.º do ranking mundial, à frente de Duda. O campeão mundial indoor não passou de 7,88m em estádio aberto este ano. Higor, em São Paulo, superou 8 metros em cinco dos seus seis saltos (no outro, queimou).

Nos 100m, Bruna Farias fez 11s50 e pulou para um importante sexto lugar do ranking brasileiro. Ou seja: entra na disputa por uma vaga no revezamento. No salto em distância, Paula Catarina Neves saltou 6,40m e entrou no ranking mundial – é a quinta do País. Tamara Alexandrino não fez seu melhor, mas passou 1,84m no salto em altura. Heptatleta, ela é líder do ranking brasileiro na prova entre os adultos com 1,85m. Por fim, vale destacar os 1min47s37 de Lucas Gabriel Rodrigues nos 800m, novo recorde do campeonato. Thiago André, quarto no Mundial de Eugene, não competiu.

MARATONAS AQUÁTICAS – Admito ter ficado surpreso ao ver que Viviane Jungblut é uma atleta de alto rendimento de maratonas aquáticas – só a conhecia como fundista nas piscinas. É ótimo que uma atleta de alto nível, de 17 anos, queira nadar as chatas provas em águas abertas. Depois de competir na natação em Nanquim, ela participou do Mundial Júnior de Maratonas Aquáticas e conquistou um expressivo quinto lugar na Hungria, na categoria 16/18 anos.

Depois, com Yagoh Watanabe (Corinthians) e Marcus Silva (GNU), ganhou bronze na prova por equipes (que não é olímpica). Ao menos, uma perspectiva de renovação para tentar fazer frente, no futuro, a Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto. Yagoh, na prova individual, foi 13.º. Marcus completou no 33.º lugar.

HIPISMO – Você já viu aqui no blog que o Brasil foi quinto por equipes no salto nos Jogos Equestres Mundiais, por meros 23 centésimos (do primeiro dia) e que, se tivesse cometido uma falta a menos no último dia, teria conquistado a prata. Na disputa individual, Rodrigo Pessoa e Marlon Zanotelli falharam no último dia. Os dois, porém, estão há pouco tempo com os respectivos animais e os preparam para 2016.

PENTATLO MODERNO – Também já escrevi sobre a participação de Yane Marques no Mundial da Polônia – ela foi apenas 14.ª colocação, fechando uma temporada muito aquém das anteriores. No masculino, a equipe segue sem empolgar. Nenhum brasileiro ficou sequer entre os 20 primeiros de cada um dos três grupos. Exceto Danilo Fagundes (22.º no grupo), todos ficaram bem próximos do último lugar dos grupos.