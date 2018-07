Olimpílulas da semana

ABT – Começou na segunda-feira (13) a segunda turma da Academia Brasileira de Treinadores (ABT), promovida pelo COB e que tem a nobre função de aprimorar os conhecimentos de treinadores e gestores de alto rendimento no Brasil. A nova turma tem modalidades de combate: judô, tae kwon do e luta olímpica. Entre os alunos, os três técnicos da seleção brasileira de judô: Luiz Shinohara, Rosicleia Campos e Fúlvio Miyata.

MUNDIAL INDOOR – A CBAt divulgou nesta semana as datas das duas seletivas para o Mundial Indoor de Sopot (Polônia), em março. Como as novas regras para classificação a grandes competições ainda não estão valendo, as seletivas serão pouco antes do Mundial. A primeira no ginásio fechado da BM&F Bovespa, em São Caetano do Sul, dia 16 de fevereiro, com provas de 60m, saltos (menos triplo) e arremesso de peso. A segunda, no Ibirapuera, dia 22, com todas as provas correlatas às do Mundial Indoor. Até agora, nove atletas têm índice.

MARATONA (1) – Foram divulgados na terça-feira os atletas de elite que correrão a aguardadíssima Maratona de Londres, dia 13 de abril. Na lista de convidados da organização (que recebem cachê) estão Wilson Kipsang (recordista mundial), Emmanuel Mutai (recordista da prova), Tsegaye Kebede (atual campeão), Mo Farah (estrela britânica que estreará na distância). Em meio a uma lista de africanos e britânicos, uma exceção: Marilson Gomes dos Santos.

MARATONA (2) – Fredison Carneiro Costa, de 36 anos, venceu domingo a Maratona da Disney, prova que nos últimos 10 anos sempre teve campeões brasileiros. Sem nenhum atleta de renome inscrito, a vitória para corredor radicado em Piedade (SP) veio com 2h21min39s. Em segundo cruzou o também brasileiro Adriano Bastos ( 2h22min54s).

CICLISMO DE PISTA – Onze atletas deram início, quarta-feira (15), à temporada 2014 do ciclismo de pista brasileiro. Eles estão em Maringá (PR), no CT da Confederação Brasileira, para uma série de avaliações. Foram convocados os velocistas Kacio Freitas, Dieferson Borges, Davi Romeu, Fernando Siroka, Leandro Larmelina, Caio Moreto, Wellyda Rodrigues, Gabriela Yumi e Hyriah Karolina. Entre os fundistas o destaque é Gideoni Monteiro, que competia em provas de estrada. Além dele, foram chamados Armando Camargo, Thiago Nardin, Leandro Alves, Joel Candido Prado, Patrick Oyakaua e Maique Lourenço. Segundo a CBC, as mulheres fundistas serão chamadas futuramente.

CICLISMO DE ESTRADA – Ana Paula Polegatch ganhou todos as quatro etapas para faturar o título da Volta Ciclística Feminina do Brasil 2014, encerrada no domingo (12) , em São Carlos (SP). A atleta de Santos, foi seguida de Silvia Augusta da Silva, da Smel/São José do Rio Preto e de Danilas Ferreira da Silva, do Velo Clube/Rio Claro. As principais atletas do País, porém, estão representando a seleção brasileira na Argentina e não competiram. Falo sobre isso na semana que vem.

BMX – A seleção de BMX se reuniu já na semana passada, em Paulínia (SP), para uma bateria de avaliações. Foram convocados nove atletas: Renato Rezende, Miguel Dixini, Rogerio Reis, Hugo Osteti, Anderson Ezequiel, Bianca Quinalha, Priscilla Carnaval, Squel Stein e Thaynara Morosini. Desses, só Rogério, Hugo e Squel não viajaram para o Equador onde, neste fim de semana, participam da primeira prova da temporada.

GINÁSTICA – Na ginástica artística a temporada começa na Espanha, com um camping de duas semanas em Barcelona, começando na quinta (16) e seguindo até o dia 31. Viajaram Daniele Hypolito, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julie Sinmon, Letícia Costa, Lorrane Oliveira, Mariana Valentin, Milena Theodoro, Raquel Silva, Rebeca Andrade e Rebecca Avelino. As ausências mais sentidas são Adrian Gomes, Maria Cecília Cruz e Mariana Oliveira.

ESGRIMA – A temporada internacional já começou para a esgrima brasileira. No fim de semana passado (11), Nicolas Ferreira (21 anos) foi nono colocado na espada, num torneio em Estocolmo. Mas a competição, menor, só dava pontos no ranking aos oito primeiros. Guilherme Melaragno (20) foi 24º e Luiz Rodrigues (19) o 68º. Guilherme ainda foi 73º em Údine, uma semana antes, no florete, em torneio júnior.