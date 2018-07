Os bons resultados brasileiros na Gymnasíade não podem se perder

(de cara, uma apresentação. Este é o “É só o começo”. É o espaço semanal do blog para falar das categorias de base)

Flávia Saraiva e Rebeca Andrade são nomes certos na seleção brasileira de ginástica nos Jogos Olímpicos de 2016. Elas têm apenas 14 anos e, por isso, só vão poder começar a competir entre adultas em 2015. Até lá, participam de torneios de base, sempre com resultados expressivos.

Nesta terça-feira terminou a Gymnasiade em Brasília. É a “Olimpíada do Ensino Médio”, que reuniu 1,7 mil atletas de 39 países. Da delegação brasileira de 160 atletas, os melhores resultados vieram das jovens promessas da ginástica.

Eis os números:

– Flávia venceu na trave com nota 14.450 (fez 14.500 na classificação). No Mundial adulto, com a mesma nota, avançaria em quarto à final e seria medalhista de bronze. Mariana Oliveira (14.150) também faria final.

– No salto, Rebeca se apresentou com o equivalente à quinta melhor nota do Mundial (15.100). No solo, Flávia (13.775) teria sido 12ª na fase classificatória na Antuérpia. Só nas barras paralelas que o desempenho das brasileiras é mais fraco.

– No individual geral, Flavia (55.400) e Rebeca (55.350) teriam terminado em 12º na fase de classificação do Mundial. Na final, uma seria 11.ª e a outra 13.ª. Se mantiverem a evolução, vão brigar por medalhas no Rio.

Ah, importante destacar. Não há como dizer se elas receberiam as mesmas notas com as mesmas apresentações se estivessem no Mundial. Provavelmente não. Mas, em Brasília, elas só mantiveram a média de notas que receberam no Brasileiro, por exemplo.

MASCULINO – O grande nome da nova geração da ginástica masculina é Ângelo Assumpção. Olho nele. No salto, ganhou prata com 14.750 pontos. Pela nota na final (uma só apresentação) não dá para dizer se iria à final do Mundial (são duas). Mas terminaria entre os 15 primeiros. Como também tem boas notas no solo, deve compor a equipe brasileira nos próximos anos.

ATLETISMO – No atletismo o destaque foi Vitor Hugo dos Santos. Vice-campeão mundial de menores, o carioca venceu nos 100m e nos 200m. Na prova mais longa, ganhou com o tempo que seria o sexto melhor do mundo na categoria em 2013 (ele é o terceiro do ranking). Nos 100m, o tempo não foi tão bom, mas ele também é o terceiro do ranking.

Núbia Soares foi ouro no salto triplo. Ela é a quarta do ranking mundial com 13,60m e fez 13,40m em Brasília. Ainda seria melhor do que a quinta do mundo. Janaína Fernandes ficou sem medalha no salto em distância, mas ela é nona do ranking mundial.

OUTRAS MODALIDADES – A Gymansiade teve provas de natação sem nenhum brasileiro de destaque (e sem nenhum resultado de destaque). No judô, muitas categorias tiveram só dois ou três inscritos. Não dá para avaliar. Na ginástica rítmica o resultado individual foi muito bom. Muito bom mesmo. Mas as notas foram bem acima do normal e prefiro não julgar.

As outas modalidades não entram na cobertura das Olimpílulas: ginástica aeróbica (por que???), xadrez e karatê.