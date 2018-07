Os fatores que fizeram do Brasil campeão mundial de handebol

Ainda é cedo para medir o tamanho da conquista das meninas do Brasil no Mundial Feminino de Handebol. De cara, a expectativa é de que o título mude completamente o panorama da modalidade no País e crie uma nova liga forte. Afinal, a análise inicial é de que o Brasil tem uma enormidade de atletas em nível escolar e universitário, principalmente no feminino, mas raríssimas são aquelas que consideram a possibilidade de se tornar uma profissional. A conquista de um Mundial e a visibilidade que o esporte pode ganhar, principalmente se conseguir uma medalha em 2016, deve fazer com que mais gente veja futuro no handebol. Assim, menos talentos serão desperdiçados.

Lógico que esta é apenas uma análise prévia do que pode acontecer – e do que torcemos para que aconteça. A hora agora, porém, é de entender os fatores que levaram o Brasil ao título mundial, que pouca gente julgava possível meses atrás. E que talvez ninguém acreditasse há três anos.

Abaixo, listo oito fatores. Começando pelo Mundial de 2011, em São Paulo, passando pelo trabalho do técnico Morten Soubak e pelo intercâmbio realizado na Europa.

1 – MUNDIAL EM CASA – Fator determinante para o título foi o Mundial realizado em São Paulo em 2011. O caminho já era conhecido. O basquete e o vôlei já haviam dado o exemplo. Em 1954 o Brasil recebeu um Mundial Masculino de Basquete. Ganhou o Mundial seguinte e foi bronze nos Jogos de 1960 e 1964.

Em 1990, organizou um Mundial Masculino de Vôlei. Dois anos depois era campeão olímpico. Em 1994, a primeira medalha do vôlei feminino veio num Mundial em São Paulo. Só no basquete feminino não deu tão certo. Entre o bronze no Mundial de 1971, em São Paulo, com Maria Helena e Heleninha, até o ápice com Paula e Hortência foram 21 anos.

2 – DERROTAS AMARGAS – Jogar em casa em 2011 fez o Brasil pela primeira vez jogar de igual para igual com europeias. No Ibirapuera, as brasileiras avançaram em primeiro na fase de grupos e descobriram que não deviam nada a ninguém em termos de handebol. Mas faltou experiência para vencer a Espanha na quartas de final.

O Brasil chegou como candidato a medalha nos Jogos de Londres, novamente foi o melhor da fase de grupos, mas caiu nas quartas de final contra a Noruega, só a maior escola do handebol feminino. As europeias impuseram seu jogo, de contra-ataque, e venceram de virada. Mas as duas derrotas serviram como lição, mostraram ao Brasil como fazer para vencer um jogo parelho.

3 – ÚNICO JOGO COMPLICADO – Campeão invicto, o Brasil só sofreu chances reais de derrota nas quartas de final (mesma fase das duas eliminações seguidas), quando venceu a Hungria após duas prorogações. Durante o Mundial, inclusive na final, o Brasil soube se manter à frente do marcador o jogo todo. Foram poucos os minutos (de 830) em que a seleção brasileira esteve perdendo.

Ficar à frente no placar é decisivo para vencer um jogo, é claro. E exemplo do sucesso brasileiro veio na semifinal. O Brasil abriu folga, e sempre que a Dinamarca encostou, as brasileiras cavaram dois minutos das rivais. Nas duas punições de dois minutos que a Dinamarca levou, o Brasil fez seis gols e não sofreu nenhum. Vantagem enorme numa partida decidida por dois, três gols. Na final, foi a mesma coisa. A Sérvia quase não liderou.

4 – ALEXANDRA E DUDA- Ao ganhar o prêmio de melhor jogadora de 2012, Alexandra mostrou que o Brasil tinha condições de estar entre os melhores do mundo. A ponta-direita era exemplo disso. Se ela podia, a seleção podia. Ao mesmo tempo, Duda se tornou a melhor do mundo. Campeã da Liga dos Campeões e do Mundial. Será coroada logo menos.

5 – INTERCÂMBIO – Não é segredo para ninguém que a liga brasileira é fraca. Prova disso é que a final masculina é neste fim de semana. E ninguém está se importante. A CBHb percebeu isso e foi na cola de Alexandra.

Alê está no Hypo, da Áustria, desde sempre. Aos 32 anos, joga há 10 no time europeu, maior campeão da Liga dos Campeões da Europa, mas que vivia má fase. A CBHb ofereceu uma parceria para levar mais jogadoras para a equipe e permitir intercâmbio.

Hoje jogam lá Dara, Fernanda, Babi, Deonise e Ana Paula. Praticamente a base da seleção. E todas elas estão jogando nos principais times da Europa pelo menos desde 2010. Para completar o time, além de algumas austríacas, uma húngara e uma russa, também duas jovens brasileiras: Carol (19 anos) e Francielle (21), para o futuro. Desde o começo do ano o time é treinado por Morten Soubak.

6 – MORTEN SOUBAK – Diferente de Ruben Magnano no basquete ou Jesús Moran, na canoagem, Morten não era um dos melhores do mundo quando chegou ao Brasil. Em 2005 ele assumiu o Pinheiros e em 2009 chegou à seleção. Foi na equipe que ele se tornou o segundo melhor treinador da temporada passada. E provavelmente o melhor desta. Lógico que o fato de ser dinamarquês pesou demais. Afinal, teve ua base impossível de um treinador brasileiro ter.

7 – CONFIANÇA – Apesar de o elenco campeão contar com 16 jogadoras, o time campeão teve 12 atletas que participaram efetivamente da vitória. As goleiras Babi e Mayssa, as armadoras Deonise e Duda, as centrais Ana Paula e Hannah, as pontas Alexandra, Fernanda, Maiara e Samira, as pivôs Dani Piedade e Dara

Morten, ao que parece, fez todas as escolhas perfeitas. Apostou em Babi apesar de Chana ser uma das melhores do mundo. Manteve a base do Hypo, apesar do desempenho ruim do time na Liga dos Campeões – foi eliminado na fase de grupos, levando uma lavada história do Gyori, de Duda. Confiou em Dani Piedade, apesar do AVC sofrido pela pivô no ano passado.

Mas o maior acerto foi dar tempo de quadra para Hannah. A jovem tem 20 anos, nunca jogou na Europa, mas ganhou a confiança de Morten. Tanto é que entrou em quadra nos minutos final da decisão, para ditar o ritmo de jogo da equipe. Bateu bola para cima da defesa e fez o gol de praticamente definiu o título

8 – SERIEDADE – O Brasil sobra no handebol pan-americano. Poderia usar um time B que venceria o Sul-Americano e o Pan-Americano. Mas Morten exigiu a presença de todas as estrelas do time nas duas competições e, sempre que pôde, deu tempo de quadra para jogadoras mais novas (como Hannah e Mayara). O Brasil atropelou nas duas competições, ganhou moral e entrosamento.