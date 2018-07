Os ‘Luccas’: um recorde sul-americano e um título norte-americano

A temporada 2013 da natação brasileira acaba na semana que vem, com o Open, em Porto Alegre, mas muitos bons resultados foram vistos já na semana passada, quando aconteceu o Campeonato Brasileiro Juvenil de Inverno, no Rio, e o Norte-Americano de Inverno, no Tennessee. Atenção para os “Luccas”

João de Lucca, que foi um dos destaques da NCAA no primeiro semestre, venceu as 200 jardas livres com o tempo de 1min31s65, que é a quarta melhor marca da história na prova – como atenuante, a prova só é disputada nos EUA, mas lá é a terra dos melhores do mundo, sempre bom lembrar.

Em março, ao vencer a NCAA, João fez 1min31s50, que é o terceiro melhor tempo da história. Mas ele teve problemas para se inscrever no Maria Lenk, acabou sem clube, e teve só uma chance de nadar a competição, porque não podia fazer final. Participou logo da primeira bateria do Maria Lenk, não fez índice, e acabou fora do Mundial. Mas é muito talentoso e pode até ajudar o Brasil no revezamento 4x100m, que sonha com medalha em 2016. No Campeonato Norte-Americano, ainda foi o quinto nos 100m, com 42s24, e sétimo nos 50m livre, com 19s64.

JUVENIL – Foram 18 recordes de campeonato quebrados pela nova geração da natação brasileira. E um recorde sul-americano adulto, de Natalia de Luccas, que nadou os 200m costas em 2min12s09.

Assim, superou a marca que era de Fernanda Alvarenga, que completou os 200m costas em 2min12s32, em maio de 2009, quando ainda era permitido o uso dos maiôs tecnológicos. Desde 2004 um recorde sul-americano não era quebrado no Campeonato Brasileiro Júnior. A última a alcançar tal feito havia sido Joanna Maranhão.

Atleta do Corinthians, Natália, de 17 anos, melhorou em mais de três segundos o seu tempo de balizamento, mas ainda está longe das melhores do mundo. A marca dela nesta quinta-feira é apenas a 62.ª melhor do ranking mundial na prova.

O Brasileiro ainda teve muitos tempos bons, como os 4min17s30 de Carolina Bilich nos 400m, e Matheus Santana (49s49) nos 100m livre. Mas dá tranquilamente para esperar o Brasileiro de Inverno e ver quão longe eles podem chegar.