Paulo Roberto faz índice na maratona e confirma Brasil 100% exército

Paulo Roberto de Paula é o segundo maratonista brasileiro classificado para o Mundial de Moscou. O atleta da CDE (Comissão do Desportos do Exército) venceu a Maratona de Pádua (Itália), neste domingo, com o tempo de 2 horas e 13 minutos cravados, ficando 44 segundos baixo do índice mínimo exigido pela CBAt.

Campeão em Pádua há dois anos, Solenei Rocha não completou. Ele corria na Itália para melhorar o tempo dele (2h12min47s, feito em Seul) e ratificar o índice. Isso porque ainda restam dois fins de semana para obtenção do índice, outros atletas podem correr mais rápido, e ele ficar de fora do Mundial, uma vez que só vão dois brasileiros. Por enquanto, Solonei lidera o ranking e Paulo Roberto é o segundo.

No feminino, até agora nenhum índice. Sueli Pereira Silva não completou em Pádua. Já Adriana Aparecida da Silva tinha expectativas boas para a Maratona de Londres. Mas ela terminou no 11.º lugar, com 2h31min44 e não atingiu o índice de 2h28min50.

Vale fazer uma observação importante. Até agora quatro brasileiros têm índice em provas de corrida no Mundial. Todos eles (também Kleberson e Franciela) são do Exército. Paulo corria pelo Cruzeiro até o fim do ano passado, mas saiu brigado de lá, como mostrou o Superesportes. Antes de correr em Pádua, ficou um mês e meio treinando em Vila da Moita (Portugal), gerenciado pela portuguesa RB Running.