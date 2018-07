Planejamento: Brasileiro de Ciclismo acontece durante o Pan

A abrangência define a ordem de prioridade das competições: Estadual são programados para datas diferentes do Campeonato Brasileiro, que não coincide com os Jogos Pan-Americanos, que foge o máximo que pode dos Campeonatos Mundiais. Certo? Errado para a Confederação Brasileira de Ciclismo.

Em um momento em que todas as atenções estão voltadas para os Jogos Pan-Americanos (e isso inclui mídia, dirigentes, eventuais patrocinadores e até mesmo atletas), a CBC realizou, no fim de semana passado, o Campeonato Brasileiro de Mountain Bike, valendo pontos para o ranking mundial. Os mesmos atletas que haviam competido sete dias antes em Toronto tiveram que recuperar forças para competir novamente em Petrópolis.

No masculino, se deram melhor os ciclistas que não foram a Toronto. Vitória de Henrique Avancini (que é o melhor do País e se poupou da viagem ao Canadá), prata para Frederico Mariano e bronze para Ricardo Pscheidt. Rubinho Valeriano, que foi o melhor brasileiro no Pan, terminou só em quinto.

Quem perde com isso é exatamente o MTB brasileiro. Afinal, as vagas olímpicas são definidas pelo ranking de nações, que por sua vez consideram os resultados dos três melhores de cada país. Para o Brasil, contam os pontos de Avancini, Rubinho e mais um (Fred Mariano ou Ricardo). Com mais tempo de descanso, Rubinho poderia ter tido um resultado melhor, ajudando todo mundo.

No feminino, Raiza Goulão e Isabella Lacerda sobram. Foram bem no Pan (quinto e sexto) e sobraram no Brasileiro, com ouro e prata. O nível da competição, entretanto, foi tão fraco que só seis atletas conseguiram abrir a quinta e última volta antes da campeã cruzar a linha de chegada.

Se já seria pequena a divulgação na mídia a realização e os resultados do Brasileiro de Mountain Bike, em meio ao Pan a competição passou desapercebida por todo mundo. Sem divulgação, o patrocinador não chega. E o patrocinador que já está, sai.