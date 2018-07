Por Top 10, Brasil precisa de pelo menos duas medalhas ‘inesperadas’

Depois de ganhar apenas três medalhas inesperadas nos primeiros 13 dias dos Jogos Olímpicos do Rio (Arthur Nory, Felipe Wu e Thiago Braz), o Brasil precisa faturar pelo menos outras duas nos últimos três dias da Olimpíada para continuar sonhando com o Top 10 de medalhas, meta estabelecida pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB). Além disso, não pode deixar de ganhar onde é favorito.

Os donos da casa fecham o dia nesta quinta-feira com 15 medalhas no quatro. Uma outra já está garantida porque o time masculino de futebol está na final e, na pior das hipóteses, fica com a prata. São 16, portanto. O vôlei masculino e a dupla Isaquais Queiroz/Erlon de Souza, no C2 1.000m, devem levar essa conta a 18. O futebol feminino pode garantir a 19.ª.

A partir daí, o que vier é surpresa. Não que não existam chances. Erica Sena é uma das candidatas ao pódio na marcha atlética 20km, da mesma forma que Yane Marques defende o bronze conquistado em Londres-2012 no pentatlo moderno. Maicon Siqueira ainda compete no tae kwon do, Pâmela Oliveira no triatlo, três brasileiros correm a maratona masculina e o time do 4x100m está na final olímpica do atletismo.

A briga do Brasil pelo 10.º lugar, já há alguns dias, é contra Holanda (16 medalhas), Coreia do Sul (18) e Canadá (18). Os holandeses estão em uma semifinal do boxe e na decisão do hóquei feminino e também vão chegar a 18 medalhas, no mínimo. Além disso, disputam o bronze no handebol feminino.

Só que, da mesma forma que o Brasil, os rivais também são favoritos em algumas provas. A Holanda tem atletas fortes no BMX tanto no masculino quanto no feminino, enquanto o Canadá, liderado por Andre de Grasse, faz final as duas finais do 4x100m. A Coreia do Sul é a principal potência do tae kwon do, que ainda tem quatro categorias a se disputar – ganhou três nas quatro primeiras.

O fiel da balança nessa disputa pode ser a prova individual de saltos, no hipismo. São três canadenses, três holandeses e três brasileiros na final, nesta sexta-feira, e um canadense e um holandês chegam como favoritos. Subir ao pódio vale em dobro, porque pode significar uma medalha a menos para um rival no Top 10.