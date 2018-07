Post Piloto

Todo seriado ou programa de televisão tem um “piloto”, gravado como teste, antes de ir para o ar pela primeira vez. É essa a ideia deste post. Ele foi escrito para ninguém ler. Quando foi para o ar, o Olimpílulas não tinha nenhum leitor, nenhum seguidor no Twitter, nenhuma curtição no Facebook. Não tinha perfil no Instagram, sequer tinha uma logomarca. Ele é anterior a tudo isso.

Se você está lendo ele agora, de duas uma. Ou você é meu amigo e veio ver se o blog ficou legal, ou chegou a ele de alguma forma e se interessou a ponto de chegar ao post mais antigo. Nos dois casos, meu muito obrigado.

Obrigado aos amigos que se interessaram por esse projeto que ainda é tão cru, mas que na minha cabeça está tão maduro. Preciso muito da ajuda de vocês para divulgá-lo. Prometo que recompensarei o esforço com muito trabalho.

E ao leitor que chegou até aqui simplesmente porque se interessou pelo conteúdo, só me resta agradecer e pedir também sua ajuda compartilhando o blog nas redes sociais e seguindo o perfil do Twitter e/ou do Facebook. Só assim vamos levar o esporte olímpico em doses diárias para cada vez mais leitores.

Já se você está lendo esse post bem no futuro, tipo daqui um ano, dois, três quatro, então é a certeza que aquele projeto cru amadureceu. Saiba que desde já estou muito feliz.