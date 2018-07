Prata nos dois últimos Mundiais de Judô, Maria Suelen opera joelho e pode ficar 1 ano fora

Ela nunca foi campeã mundial, mas é, na opinião do blogueiro, a melhor e mais regular judoca do País. Maria Suelen Altheman, medalhista de prata nos dois últimos Mundiais, machucou o joelho na final do Mundial da Rússia, um mês atrás, vai ter que passar por uma cirurgia delicada, e só volta daqui a cerca de um ano.

De acordo com a CBJ, Suelen rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve ficar afastada dos tatames de 8 a 11 meses – das competições o prazo é sempre relativamente maior. A notícia é bastante preocupante porque, em março do ano passado, Leandro Guilheiro também precisou operar o cruzado anterior, também do joelho direito. Até agora ele não voltou a competir – está treinando desde julho.

Guilheiro foi à mesa de cirurgia pelas mãos do ortopedista Wagner Castropil, que defendeu o Brasil nos Jogos de Barcelona/1992 e hoje trabalha para a CBJ. A entidade não explicou porque o ex-judoca, que vem trabalhando regularmente com os atletas da seleção, será substituído por Caio D’Elia, especialista em joelho e que também trabalha com o médico principal da equipe, Breno Schor.

Desde o começo do ano passado, Maria Suelen foi duas vezes prata em Mundiais, ganhou dois ouros e um bronze em cinco etapas de Grand Slam que disputou e faturou prata no Masters. O problema: ela não consegue vencer a cubana Idalys Ortiz. A lista de derrotas inclui as duas finais de Mundial e até o Grand Prix (Brasileiro Interclubes).

As lesões têm sido problema até certa forma regular na seleção de judô. Guilheiro e Tiago Camilo perderam o Mundial/2013, enquanto Mariana Barros ficou de fora do Mundial deste ano. Mayra Aguiar ficou um ano sem lutar, mas voltou para ser campeã mundial na Rússia.

Se Suelen voltar em um ano, o prejuízo não será tão grande. No tatame, ela tem condições de recuperar a vice-liderança do ranking mundial. O problema é: se demorar a voltar, ainda que participe da Olimpíada, dificilmente chega como 1ª ou 2ª do ranking. E isso seria fundamental para ter uma chave privilegiada e só encontrar Idalys na final.

“As lesões fazem parte da vida do atleta e isso não pode nos desanimar. Eu não vou desanimar ainda mais depois das últimas conquistas. Agora eu vou concentrar minhas energias na minha recuperação e voltar quando estiver completamente recuperada. Temos muitos desafios no decorrer da vida de atleta, muitas batalhas, e essa será só mais uma que eu terei que vencer. Meu desejo é estar pronta para as Olimpíada de 2016 para lutar em casa e esse será o combustível para minha recuperação”, disse Maria Suelen, via assessoria.