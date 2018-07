Recuperado de lesões, Cielo avança à final dos 50m borboleta com o 2º tempo

0s61. Foi este o tempo de reação de Cesar Cielo para ser o segundo mais rápido das semifinais dos 50m borboleta no primeiro dia do Mundial de Esportes Aquáticos, neste domingo, em Barcelona. A marca, aliada a uma boa parte submersa, mostrou que o brasileiro está recuperado das cirurgias que fez nos dois joelhos, no fim do ano passado.

Se antes Cielo vinha reclamando da sua largada, agora parece não ter mais que se preocupar com isso. E, na água, todo mundo sabe quão rápido ele pode ser – isso tanto nos 50m borboleta quanto nos 50m livre.

Com 22s86, Cielo foi o segundo mais rápido das eliminatórias e só não é o favorito ao ouro, na final que vai acontecer na segunda, porque outro brasileiro foi melhor. Nicholas Santos, campão mundial na piscina curta, também nadou na casa de 22s8, com 22s81. Melhor tempo do ano.

O problema é que outros três nadadores completaram a semifinal na casa de 22s. Todos os oito finalistas ficaram separados por módicos 0s35. Assim, qualquer coisa pode acontecer na disputa pelas medalhas. Os brasileiros, porém, são favoritos a uma dobradinha.