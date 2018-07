Renato Rezende é vice-campeão em evento entre melhores do mundo

Um dos eventos mais legais do fim de semana teve um dos melhores resultados do Brasil. Foi o Red Bull R.Evolution, evento da Red Bull (óbvio) realizado em Berlim com os 32 melhores nomes do ciclismo BMX. E o brasileiro Renato Rezende conquistou a segunda colocação, perdendo apenas do campeão mundial Connor Fields (EUA). O vídeo da participação dele pode ser visto aqui.

A Red Bull não disponibilizou a lista dos 32 competidores, mas todos os seis que chegaram à final estão entre os 40 melhores do mundo e três deles são top10 do ranking. Assim, é importante o resultado de Renato Rezende, apesar de a prova ter sido num circuito de piso misto, com obstáculos mais difíceis e atrativos para o público, diferente do que uma pista “comum” de BMX.

“É muita emoção, que felicidade. O evento é louco, curti a pista logo que a vi e no primeiro treino percebi o quanto eu consegui ser rápido. Me senti confiante e as coisas aconteceram de uma forma incrível. Eu acabo de me recuperar de uma lesão no joelho, não estou em plena forma, confesso que não esperava me sair tão bem”, comemorou Renato.

ESTRADA – Tinha passado em branco e agora fica aqui registrada a participação da Team Funvic/São José dos Campos no Tour de Utah (EUA), semana retrasada. Melhor brasileiro no UCI America Tour Ranking (em oitavo), Alex Diniz terminou em 18º o Tour. Também completaram Tiago Fiorilli (64º) e Flávio Santos (88º).

O bom resultado de Alex Diniz chama atenção principalmente porque o Tour teve participação de equipes fortes e a brasileira foi apenas a 13ª entre 16 participantes. Além disso, a maioria do time ficou pelo caminho: Magno Nazaret, Otávio Bulgarelli, Francisco Chamorro, Ramiro Cabrera e Antônio Garnero não completaram o Tour de seis dias.