Robert Scheidt melhor do mundo em duas classes – ao mesmo tempo

A classe Star da vela encontrou uma forma bacana de tentar sobreviver: criar um Circuito Mundial. A ideia é atrair atletas que não têm sucesso em classes olímpicas, mas que poderiam ganhar dinheiro/sobreviver velejando com a criação de uma classe global.

Isso para explicar o que Robert Scheidt e Bruno Prada foram fazer em Nassau, nas Bahamas, na semana passada. A nova Star Sailors League, inspirada no circuito da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) precisava de um garoto propaganda. E convidou Scheidt.

O maior medalhista olímpico da história do Brasil se juntou a Prada na véspera da competição e se saiu muito bem. Venceu sete de 12 regatas e completou a chamada SSL Finals com 13 pontos perdidos, apenas, contra 57 do barco segundo colocado. Vitória fácil, para garantir a bagatela de 40 mil dólares para a dupla.

Foi só o final glorioso de uma temporada quase perfeita para Scheidt. Aos 40 anos, voltou à classe Laser como se nunca tivesse parado de velejar nela. Em 2013, ele venceu a etapa italiana da Europa Cup, foi segundo na Copa do Mundo de Hyeres, na França, segundo também na Semana Olímpica de Kieler, na Alemanha, e venceu o Mundial, no Omã. Uma temporada sem tirar nem por.

“Ganhar o Mundial de Laser aos 40 anos foi, sem dúvida, o principal título da temporada e um dos mais importantes da minha carreira, pensando em meu próximo objetivo, os Jogos Olímpicos de 2016. Não esperava que 2013 seria tão bom”, admitiu Scheidt, em declaração reproduzida por sua assessoria de imprensa.

Scheidt chegará aos Jogos Olímpicos do Rio com 43 anos. Isso significa ser seis anos mais velho do que qualquer outro competidor que estava em Londres na Laser. Ou nove anos mais experiente que o mais velho dos 10 melhores na classe. Por isso o brasileiro sabe que precisa cuidar do físico.

“O maior desafio na campanha para a Olimpíada será dosar os treinos e manter a motivação elevada. Não adianta treinar o tempo todo, preciso respeitar o corpo. Agora, por exemplo, é hora de dar uma respirada. Não consegui parar desde agosto, quando comecei a me preparar para o Mundial”, disse o brasileiro.

MAIS VELA – O Brasil só teve um barco na etapa de Melbourne da Copa do Mundo. Geison Dzioubanov e Gustavo Thiesen, do Veleiros do Sul (RS) foram à Austrália, mas não mostraram grande coisa. Ficaram em quinto na 470, à frente apenas de barcos locais. Eles estão no 54.ª lugar do ranking mundial e, hoje, seriam os representantes do País nos Jogos do Rio.