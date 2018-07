Rota de fuga no Alemão vai virar legado olímpico no Rio

Uma das cenas que marcou o ano de 2010 foi a fuga de traficantes da Vila Cruzeiro para o Alemão após o morro que eles controlavam ser invadido pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope). No meio da mega-operação, um grande grupo de traficantes, com motos e caminhonetes, pegou uma estrada de terra e migrou para o Alemão, dominado pela mesma facção criminosa.

Com as favelas hoje pacificadas, o Governo do Rio já está construindo na Pedra do Sapo, que fica exatamente nesta rota, o Bike Park do Alemão, que, segundo o governo, terá uma pista de BMX em padrões internacionais, além de espaço para a prática de downhill e freestyle. Pela falta de outras opções e se bem utilizado, será obviamente um legado olímpico.

As obras, que começaram nesta semana, ficarão prontas até o fim de março (sempre segundo o governo). O complexo, que custará R$ 3 milh?es, terá 1.100 m² de área pavimentada e 4.500 m² de área construída. Ele será construído na comunidade pela Secretaria de Estado Esporte e Lazer, em parceria com a Light, através da Lei de Incentivo ao Esporte.

“A recuperação de espaços como este é importante para a autoestima dos moradores das comunidades. O esporte, de maneira geral, não tem preconceitos, não escolhe classe social e é uma grande forma de integração”, comentou o secretário André Lazaroni.

A se confirmar a pista de BMX em padrões internacionais, ela será a segunda (ou a primeira) no Brasil. Isso porque só em dezembro foi assinado o contrato para a construção da que seria a precursora. Ela será em Londrina, no Paraná, e deverá ficar pronta em maio.

Entre o BMX virar olímpico (decisão tomada em 2005) e a primeira pista ficar pronta terão se passado nove anos. O detalhe é que esta no Paraná custará apenas R$ 1 milhão, uma pechincha se compararmos com o custo de tantos equipamentos esportivos, especialmente estádios.

O BMX foi introduzido como esporte olímpico nos Jogos de Pequim. Para eventos internacionais, UCI (União Ciclística Internacional) reconhece apenas provas realizadas em pistas de Suprecross. Em Londres, por exemplo, ela tinha pouco mais de 400m para os homens.

No Brasil as provas acontecem em pistas de bicicross, bem menores. Assim, não há como os atletas daqui treinarem nas mesmas condições em que competem. Para os Jogos de Londres, por exemplo, os dois brasileiros que foram à Olimpíada se prepararam na Argentina.

Há algum tempo que digo que o BMX é sub-aproveitado no Brasil. O perfil de Renato Rezende no Facebook tem mais de 30 mil likes, o que coloca ele entre os mais acessados entre atletas olímpicos (tirando vôlei, basquete, etc). Todos os principais atletas do País, aliás, têm páginas bem movimentadas. O calendário nacional é repleto, os resultados estão aparecendo, e o esporte é essencialmente jovem. É o único esporte radical na Olimpíada de Verão, o que atrai boa parte do público adepto das modalidades dos X -Games.