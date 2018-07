Scheidt vence em lago paradisíaco italiano

Robert Scheidt continua invicto na volta à classe Laser. O brasileiro venceu neste fim de semana a etapa de Malcesine (Itália) da Europa Cup de Laser, realizada no belíssimo e geladíssimo Lago de Garda.

Scheidt faturou as cinco primeiras regatas, quando ventou muito, e viu as três largadas previstas para o domingo serem canceladas por falta de vento. Assim, foram consideradas apenas as primeiras regatas.

O resultado valeu principalmente pela vitória sobre o sueco Jesper Stalheim, campeão da primeira etapa da Copa do Mundo 2013 em Miami. De resto, apenas velejadores sem muito renome.