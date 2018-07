Seleção brasileira no Rio: handebol de manhã, basquete à tarde e vôlei à noite

O torcedor brasileiro que vai assistir aos Jogos Olímpicos do Rio pela TV já pode começar a se programar melhor para torcer pelas equipes brasileiras. Com a definição dos horários dos jogos do Brasil no handebol e no basquete, fica um pouco mais claro como será o calendário.

As seleções de basquete vão atuar sempre à tarde. Os jogos do time feminino estão marcados para 15h30 ou 17h30, enquanto a equipe masculina entra em quadra sempre às 14h15 na primeira fase. No handebol, as meninas jogam pela manhã e os meninos à tarde. Os horários não estão absolutamente claros, uma vez que cada sessão tem dois jogos, mas a ordem deles não foi divulgada.

O calendário definitivo do vôlei ainda não foi divulgado, uma vez que o sorteio ainda não foi realizado, mas já se sabe que os jogos do Brasil deverão ser sempre à noite, no chamado horário nobre.

PROGRAME-SE

6 de agosto (sábado) : Ginástica artística masculina (10h30), Noruega no handebol feminino (9h30 ou 11h15), Austrália no basquete feminino (17h30), China no futebol feminino (22h00), finais do judô das 15h30 às 18h10

7 de agosto (domingo): Polônia no handebol masculino (14h40 ou 16h25), Lituânia no basquete masculino (14h15), ginástica artística feminina (14h30) Iraque no futebol masculino (22h00), finais do judô das 15h30 às 18h10

8 de agosto (segunda): Romênia no handebol feminino (14h40 ou 16h25), Japão no basquete feminino (17h30), finais do judô das 15h30 às 18h10, finais de ginástica masculina (das 16h às 19h)

9 de agosto (terça): Eslovênia no handebol masculino (14h40 ou 16h25), Espanha no basquete masculino (14h15), time a ser definido no basquete feminino (15h30), África do Sul no futebol feminino (21h00), finais do judô das 15h30 às 18h10, , finais de ginástica masculina (das 16h às 18h15)

10 de agosto (quarta): Espanha no handebol feminino (9h30 ou 11h15), Dinamarca no futebol masculino (22h00), finais do judô das 15h30 às 18h10, finais de ginástica masculina (das 16h às 18h45)

11 de agosto (quinta): Alemanha no handebol masculino (14h40 ou 16h25), time a ser definido no basquete masculino (14h15), time a ser definido no basquete feminino (15h30), finais do judô das 15h30 às 18h10, , finais de ginástica feminina (das 16h às 18h10)

12 de agosto (sexta): Angola no handebol feminino (9h30 ou 11h15), finais do judô das 15h30 às 18h10

13 de agosto (sábado): Egito no handebol masculino (14h40 ou 16h25), Argentina no basquete masculino (14h15), time a ser definido no basquete feminino (15h30)

14 de agosto (domingo): Montenegro no handebol feminino (9h30 ou 11h15), finais por aparelhos na ginástica (14h às 17h)

15 de agosto (segunda): Suécia no handebol masculino (14h40 ou 16h25), Nigéria no basquete masculino (14h15), finais por aparelhos na ginástica (14h às 17h)

16 de agosto (terça): finais por aparelhos na ginástica (14h às 17h)