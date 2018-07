Seleção de judô renova apenas seis nomes em um ano

Dos 44 atletas selecionados para fazer parte da seleção brasileira de judô ao fim de 2012, nada menos do que 36 continuam na equipe depois da seletiva realizada no último fim de semana, no Flamengo. E, dos oito que saíram, dois foram para defender outros países. Só Eleudis Valentim, Leandro Cunha, Eric Takabatake, Mauro Moura, Amanda Oliveira e Daniel Hernandes perderam seus lugares.

Leandro, que assim como Daniel sequer competiu na seletiva, deixa a seleção três anos depois de ser vice-campeão mundial na categoria até 66kg. Ele também ganhou prata no Mundial 2010 e esteve nos Jogos de Londres, no ano passado. Está com 33 anos.

Pelos critérios definidos pela CBJ no início do ciclo olímpico, o que ela chama de “equipe de investimento” tem três atletas por categoria. Esses judocas são definidos a partir da seletiva, mas medalhistas olímpicos e/ou atletas que estão na zona de ranqueamento olímpico (22 melhores entre os homens e 14 entre as mulheres) se garantem automaticamente.

Assim, 21 vagas estavam disponíveis pela seletiva realizada no Flamengo. E elas ficaram praticamente com os mesmos nomes que defenderam a seleção este ano: Marcelo Contini, Eduardo Santos, Hugo Pessanha, Nathália Brígida, Gabriela Chibana, Raquel Silva, Nádia Merli, Samanta Soares, Rochele Nunes e Claudirene Cezar.

As novidades ficaram quase que restritas ao masculino. Allan Kuwabara tirou o lugar de Eric Takabatake (60kg), Vinicius Leal substitui Leandro Cunha (66kg), Gustavo Assis é a surpresa na vaga que era de Mauro Moura (81kg) e Gabriel Souza levou a melhor contra Daniel Hernandes (+100kg). Além deles, Eduardo Bettoni (90kg), que já vinha lutando pela seleção, ficou no lugar de Nacif Elias, que virou argelino.

Entre as mulheres, Eleudis Valentim, que disputou o Mundial do Rio, foi surpreendida por Jéssica Pereira, vice-campeã mundial júnior. Katherine Campos (63kg) havia ficado fora da seleção ao fim de 2012, mas voltou quando Rafaela Silva retornou à categoria até 57kg. Agora, se manteve. Bárbara Timo (70kg), que também já estava lutando no lugar de Amanda Oliveira, é outra que segue.

Das 14 categorias olímpicas, em duas o Brasil terá quatro atletas na seleção: até 100kg e mais de 100kg. Na até 78kg, a mais complicada da seleção (Mayra Aguiar não tem concorrentes), a terceira vaga foi aberta. Samanta Soares, vice-campeã mundial júnior, segue e ganha a companhia de Renata Januário.

CLUBES – Foi latente o domínio de Minas Tênis Clube, Pinheiros, Reação e Flamengo (esses dois no feminino apenas) na seletiva. A competição teve 111 atletas, de 14 categorias, sempre com os quatro melhores fazendo um quadrangular. Isso dá 56 atletas. Foram 12 do Pinheiros, 15 do Minas, seis do Fla e outros sete do Reação. Um total de 37 só desses clubes.

AUSÊNCIAS – Dos nomes mais sentidos que ficam fora da seleção estão Rafaela Nitz (+78kg), Sibila Facchiolli (+78kg), Ana Carla Grincevicius (63kg), Tamires Crudes (57kg), Breno Alves (60kg), Vinicius Panini (63kg), Eduardo Barbosa (73kg), Marcos Seixas (73kg), Felipe Costa (81kg) e João Gabriel Schittler (100kg).

Confira a seleção:

60kg

Felipe Kitadai (RS)

Diego Santos (RS)

Allan Kuwabara (SP)*

66kg

Charles Chibana (SP)

Luiz Revite (SP)

Vinicius Leal (MG)*

73kg

Bruno Mendonça (SP)

Alex Pombo (MG)

Marcelo Contini (SP)*

81kg

Victor Penalber (RJ)

Leandro Guilheiro (SP)

Gustavo Assis (MG)*

90kg

Tiago Camilo (SP)

Eduardo Santos (RS)*

Eduardo Bettoni Silva (MG)*

100kg

Renan Nunes (RS)

Luciano Correa (MG)

Rafael Buzacarini (SP)

Hugo Pessanha (MG)*

+100kg

Rafael Silva (SP)

David Moura (MT)

Walter Santos (SP)

Gabriel Souza (MG)*

48kg:

Sarah Menezes (PI)

Gabriela Chibana (SP)*

Nathália Brigida (MG)*

52kg:

Érika Miranda (MG)

Raquel Silva (RJ)*

Jéssica Pereira (RJ)*

57kg:

Rafaela Silva (RJ)

Ketleyn Quadros (MG)

Flávia Gomes (SP)*

63kg:

Mariana Barros (SP)

Mariana Silva (MG)*

Katherine Campos (RJ)*

70kg:

Maria Portela (RS)

Bárbara Timo (RJ)*

Nádia Merli (SP)*

78kg:

Mayra Aguiar (RS)

Samanta Soares (SP)*

Renata Januário (RJ)*

+78kg:

Maria Suelen Altheman (SP)

Rochele Nunes (RS)*

Claudirene Cezar (SP)*