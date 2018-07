Seleção feminina vai mal no rúgbi sevens em Atlanta

Depois de jogar de igual para igual contra as melhores do mundo em Dubai, a seleção brasileira feminina de rúgbi seves não conseguiu manter o nível em Atlanta, na segunda etapa do Circuito Mundial da modalidade. Perdeu quatro jogos e acabou na penúltima colocação, à frente apenas da Irlanda.

Mais esporte olímpico do fim de semana: Base da seleção feminina de handebol é desfeita; Atletismo tem duas quebras de recorde sul-americano, Judô fatura sete medalhas na Europa; Cielo abre temporada com derrota para Fratus;

Se em Dubai a derrota para a Espanha foi por 7 a 5, em Atlanta o placar voltou a ser elástico: 19 a 5. Detalhe: as equipes, que já haviam jogado na fase de grupos do Mundial, vão também se enfrentar logo na estreia em Barueri, no sábado, na primeira vez que o Brasil vai receber uma etapa da World Series.

Depois da derrota para Espanha, o Brasil levou acachapantes 42 a 5 da Rússia (que acabou em quarto). Para fechar o grupo, perdeu de 21 a 7 do Japão (em oitavo). Já no torneio de consolação, domingo, levou 17 a 10 da Holanda. Restando a disputa do último lugar, ganhou de 20 a 5 da Irlanda.

E tem mais resultados dos esportes olímpicos: Ciclo de veteranos no taekwondo fica perto do fim; Calderano é bronze e volta a fazer história no tênis de mesa