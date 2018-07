Sem Jade, Brasil terá só duas ginastas no Mundial

O Brasil vai mesmo com apenas duas ginastas para o Mundial de Ginástica Artística que começa na semana que vem, na Antuérpia (Bélgica). Vão Daniele Hypolito e Letícia Costa, apenas. Jade Barbosa não se recuperou de uma torção no tornozelo e fica fora.

“Infelizmente, a Jade não foi liberada, porque fazer a prova de salto seria muito sacrificante para ela e poderia comprometer a completa recuperação”, explica Georgette Vidor, coordenadora da seleção feminina.

Assim, no feminino, o Brasil vai apenas cumprir tabela no Mundial. Daniele é um mito da ginástica brasileira, tem medalha em Mundial (prata no solo em 2001), mas está com 29 anos. Não tem mais nada de novo a ofertar. Letícia Costa é vista como uma ginasta mediana.

“Um ponto importante para nós é que esta será a primeira competição desse nível para a Letícia. Ela irá para mostrar o trabalho que está fazendo e a perspectiva é que faça um bom campeonato para se preparar para a próxima edição. Essa renovação é importante para nós, mas não podemos entrar com uma equipe totalmente nova. Ela precisa ser feita gradualmente”, justifica Georgette.

Na verdade, faltam nomes para levar para o Mundial. Letícia, do Flamengo, tirou 14.000 no salto e 12.750 no solo na fase de classificação do Brasileiro (final do individual geral). Só irá competir nesses dois aparelhos. No salto, foi sétima do Brasileiro. No solo, nem entre as oito melhores ficou. Dani, como comparativo, fez 14.300 e 14.200. A hoje ginasta do Gecin participará do individual geral – e, consequentemente, de todos os aparelhos.

Antes do Mundial, Daniele e Letícia vão fazer um camping em Curitiba. Ali, terão a companhia de outras atletas convocadas pela CBG: Juliana Santos, Lorrane Oliveira, Maria Cecília Cruz, Mariana Oliveira e Milena Theodoro. Foram convidadas também: Ana Flávia Silva, Caroline Pedro, Daniela Santana, Julie Kim Sinmon, Luana Silva, Mariana Valentim, Raquel Silva e Tamires Veiga. As que estão em negrito são adultas e poderiam ir ao Mundial pela idade. As demais ainda não têm 16 anos.