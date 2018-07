Só 16% dos 15 mil maratonistas brasileiros são mulher, mostra pesquisa

As mulheres correspondem a apenas 16,9% dos brasileiros que completaram uma maratona em 2015. Foram 2.603 concluintes no ano passado, contra 1.858. É isso que mostra um detalhado levantamento feito por Danilo Balu e Nelson Evencio, do Blog Recorrido, especializado em corrida.

O estudo deles mostra que tradicionalmente o número de homens maratonistas no Brasil é cerca de seis a sete vezes superior ao de mulheres, enquanto nos EUA elas são 43%. Desde 2011, quando começou o estudo, o total de brasileiros que completam maratonas cresce ano a ano, atingindo 15.368 em 2015.

Aqui, é importante explicar a importância de se analisar o total de concluintes, não de inscritos, porque a maioria dos atletas que larga numa prova de maratona tem, na verdade, o interesse de completar distâncias mais curtas. Estes não podem ser chamados de maratonistas.

Apesar de terem sido realizadas 19 maratonas no Brasil em 2015 (cinco a mais do que no ano anterior), só quatro delas são relevantes: Rio (5 mil concluintes), São Paulo (3,1 mil), Porto Alegre (1,9 mil) e Curitiba (1,7 mil). As demais, somadas, têm 3,4 mil concluintes.

Ainda que o número de maratonistas no Brasil seja relativamente inexpressivo (foram 550 mil nos EUA), os brasileiros aparecem em grande número em provas internacionais. Em Buenos Aires, foram 871 concluintes. Na Disney, outros 853. Em Berlim e Nova York, duas das mais importantes maratonas do mundo, também foram mais de 500 brasileiros na linha de chegada.

O estudo completo pode ser lido em: https://infogr.am/a-maratona-e-os-brasileiros