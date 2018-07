Só Evandro e Vitor Felipe vão bem em Berlim

A técnica da seleção brasileira masculina de vôlei de praia, Letícia Pessoa, decidiu desfazer provisoriamente a dupla Alison/Emanuel, alegando que precisava dar experiência para Evandro e Vitor Felipe. Nesta sexta, estes dois mostraram-se empolgados com a oportunidade e foram a única dupla brasileira a avançar às semifinais do Grand Slam de Berlim, na Alemanha, última etapa do Circuito Mundial antes das mudanças.

No último torneio juntos antes de se mesclarem com Alison e Emanuel, Evandro e Vitor Felipe foram perfeitos. Nesta sexta, começaram o dia vencendo Böckermann/Urbatzka, da Alemanha, por 2 sets a 1, parciais de 21/16, 14/21, 15/10.

Na sequência, a dupla numero quatro do País venceu Pedro Solberg e Bruno Schmidt, vice-líderes do ranking mundial, novamente por 2 sets a 1, com 21/12, 17/21, 15/12, agora pelas oitavas de final. Já nas quartas, as vítimas foram Fijalek e Prude, da Polônia, desta vez em apenas 33 minutos de jogo, com 21/15 e 21/13 no placar.

Sábado, pela semi, eles enfrentam os italianos Tomatis e Ranghieri. Na outra chave estão Semenov/Krasilnikov (Rússia) e Herrera/Gavira (Espanha). As finais em Berlim serão também neste sábado.

De resto, uma campanha decepcionante dos brasileiros. Em má fase, Alison e Emanuel até passaram pela repescagem, vencendo Kaczmarek/Fuchs, da Alemanha, por 2 sets a 0 (21/16 e 22/20), mas caíram na sequência diante dos espanhóis Herrera e Gavira, por 2 a 1, parciais de 13/21, 21/17 e 15/13.

Já Ricardo e Álvaro Filho, que haviam passado da primeira fase com apenas uma vitória, caíram ainda na repescagem com o revés diante dos americanos Rosenthal e Dalhausser por 2 a 0, parciais de 21/14 e 21/12.