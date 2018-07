Solonei é o primeiro maratonista brasileiro com índice para Moscou

Solonei e Adriana (crédito: WebRun)

O maratonista Solonei Rocha da Silva obteve na madrugada deste domingo, na Coreia do Sul, o índice para o Mundial de Moscou, que acontece em agosto.

De acordo com o atleta, seu tempo (não-oficial) na Maratona de Soul foi 2h12min47s, abaixo dos 2h13min44s exigidos pela CBAt.

Ele é o primeiro brasileiro a fazer o índice, mas pode ficar fora do Mundial se outros três conseguirem tempos melhores que o dele.

Marílson Gomes dos Santos, principal nome do país na maratona, tem se dedicado a provas mais curtas. Sábado, ele venceu os 5.000m em uma competição paulista no Ibirapuera.

Outra atleta do Pinheiros que correu fora do País neste fim de semana, Adriana Aparecida da Silva foi a 67.ª colocada da Meia Maratona de Nova York, com 1h13min51 no tempo corrigido.

Em São Paulo também teve meia maratona, vencida por uma tanzaniana, com Sueli Pereira Silva (do Cruzeiro)

em terceiro. Giovani dos Santos, da equipe Pé de Vento, venceu entre os homens