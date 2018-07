‘Sonho’ dura dois meses e Anderson Silva descarta Olimpíada

Durou apenas dois meses o sonho de Anderson Silva disputar Olimpíada. O lutador de MMA (artes marciais mistas) já desistiu de participar da seletiva brasileira do tae kwon do e está focado apenas em se defender da acusação de doping, para voltar ao UFC. Pelo menos é isso que revelou o técnico dele, Jorge “Joinha”, em entrevista publicada pelo Portal do Vale Tudo, site especializado em MMA.

“Essa questão da Olimpíada já foi descartada. O Anderson não vai participar da Olimpíada. Ele agora está esperando o veredicto da Comissão Atlética (de Nevada, EUA), que deve estar saindo em breve. Estamos aguardando, vamos ver se vai haver punição e de quanto tempo vai ser. Ele tem treinado, o Anderson é um cara que não para de treinar nunca. Ele está se mantendo ativo”, disse ele ao PVT.

A Confederação Brasileira de Tae Kwon Do (CBTKD) garante que foi pega de surpresa com a declaração de Joinha. A assessoria de imprensa da entidade chegou a informar que enviaria uma nota oficial na tarde desta quarta-feira, mas depois voltou atrás e disse que só Anderson Silva deve responder sobre o assunto. A CBTKD alega que não foi informada pelo lutador. O blog tentou contato com Joinha, mas o empresário não atendeu as ligações e não retornou os recados.

Confirma-se, assim, o que já era claro desde o início. A “ideia” de Anderson de disputar a Olimpíada sempre foi apenas um golpe de marketing do lutador, que precisava reverter o noticiário negativo a respeito dele. Já a CBTKD aproveitou a fama do lutador para ganhar visibilidade.

O projeto, porém, pegou mal com diversos setores. O ministério do Esporte chegou a procurar a Agência Mundial Antidoping (WADA) para pedir que não permitisse a Anderson lutar a Olimpíada em caso de punição por doping na Comissão Atlética de Nevada, responsável pelos exames do UFC.