Thiago Braz fecha temporada como 5º do mundo; Augusto é o 7º

Augusto Dutra e Thiago Braz encerraram nesta sexta-feira, em Bruxelas, a temporada deles no salto com vara mostrando que fecham 2013 como dois dos melhores varistas do mundo. Augusto foi bronze na forte última etapa da Diamond League. Thiago terminou em quarto.

E a prova de que eles estão entre os melhores do mundo foi a forma como competiram. Augusto poderia ter saltado 5,81m e ter um desempenho melhor (parou em 5,74m), mas preferiu pular direto para 5,86m, quatro centímetros mais alto do que seu recorde pessoal. Mais do que isso, queria o título da Diamond League.

O mesmo com Thiago, que abdicou de saltar 5,67m para tentar 5,74m. Não conseguiu, mas mostrou que está confiante em saltar alto e conseguir bons resultados. Trabalho em conjunto dos dois garotos de Marília e do técnico Elson Miranda.

Thiago fecha o ano com o quinto lugar do ranking mundial (5,83m), enquanto Augusto, com 5,82m, ocupa o sétimo lugar. Cada um deles ainda saltou uma vez acima de 5,80m este ano e Augusto passou mais duas vezes em 5,75m.

Nunca é demais lembrar que, até o começo desta temporada, o melhor salto de Thiago, que faz 20 anos em dezembro, era de 5,55m. Augusto, também de Marília, mas três anos mais velho, nunca havia superado os 5,45m, uma melhora de 37cm em um ano.