Thiago festeja volta de Phelps: ‘Minha oportunidade de ganhar dele no Rio’

Os olhares da natação brasileira podem estar na reformada piscina do Parque Aquático do Ibirapuera, mas os da comunidade internacional estão esperando o que vai acontecer em Mesa a partir de quinta-feira. É lá, no Arizona (EUA), que vai acontecer a volta de Michael Phelps para a natação, menos de dois anos depois da aposentadoria.

Maior medalhista olímpico de todos os tempos, Michael Phelps muito provavelmente vai abocanhar, em Mundiais e nos Jogos do Rio, medalhas que seriam disputada por outros atletas. Um dos que vêm a chance de um pódio ser reduzida, teoricamente, é Thiago Pereira. Mas o brasileiro, prata nos 400m medley em Londres/2012, prova em que Phelps foi quarto, diz ficar feliz com o retorno.

“Ele foi o único que esteve presente em todos os momentos da minha carreira até hoje. Muito da minha evolução é muito por causa dele. Essa evolução do medley em nível internacional, ele quem provocou isso. Ele foi o primeiro que quebrou essa coisa de uma ou duas provas, mostrou que é possível nadar várias provas”, comentou Thiago.

Para o brasileiro, é um rival a mais para tentar vencer no Rio/2016. “A natação ganha muito com essa volta. Eu fiquei bastante satisfeito. Mais uma oportunidade de estar competindo contra ele e quem sabe tentando vencer ele no Rio/2016.”

O primeiro encontro pode ser já em agosto, em Gold Coast, no Pan-Pacífico. O torneio reúne EUA, Canadá, Japão, Austrália, África do Sul e Brasil – as potências não-europeias da natação. Assim, Thiago, se conseguir o índice também nos 200m e/ou 400m medley, vai poder reencontrar seus rivais.

“Vão estar lá meus grandes adversários de Mundial, Olimpíada, que hoje são o (japonês Kosuke) Hagino, o (norte-americano Ryan Lochte) e quem sabe o Phelps, que é uma incógnita. Encaro como se fosse um Mundial, uma Olimpíada”, comentou Thiago, que avisou que pretende fazer a temporada em piscina curta e ir ao Mundial de Doha, em dezembro. Antes, vai nadar três etapas de Copa do Mundo.