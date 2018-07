Tiro brasileiro faz finais na Copa do Mundo e na Universíade

Aproveitando as informações do excelente blog Primeiros Tiros, um dos melhores especializados em uma única modalidade olímpica, vale a pena atualizar aqui os últimos resultados do tiro esportivo brasileiro, principalmente por conta do bom desempenho na Universíade e também na Copa do Mundo de Granada, na Espanha.

Primeiro o evento espanhol, que serviu como única etapa da Copa do Mundo em que foram realizadas provas tanto de rifle e pistola quanto de tiro ao prato. E mais uma vez o destaque brasileiro foi Cássio Rippel, que ficou no quinto lugar na carabina deitado, repetindo o desempenho que teve na etapa de Fort Benning (EUA). Em Munique, foi o 13º. Não à toa o paranaense de 35 anos já era o 16º do ranking mundial antes de competir em Granada. A lista deve ser atualizada no começo de agosto.

Outro bom resultado veio com Jaison Santin, que ficou na 11ª colocação na fossa double, garantindo, segundo o Primeiros Tiros, o melhor resultado de um brasileiro nessa prova. Ele acertou 138 pratos, ficando a três de fazer final em Granada.

Na Universíade, obviamente, o nível técnico foi mais baixo. Mas os bons resultados dos brasileiros não podem passar desapercebidos. Bruno Heck fez duas finais: foi oitavo na carabina deitado e sexto na carabina três posições. Guilherme Maurina foi o oitavo na fossa olímpica.

TODOS OS RESULTADOS estão abaixo!

[nome do atleta – posição em Granada dentro da sua série (número de séries) na prova (número de pontos na fase de classificação)

Bruno Heck – 41º (2) na carabina de ar 3 posições (1155) / sexto na carabina 3 posições em Kazan (1161) / 62º na carabina de ar 10m (611.5) / 13º na carabina de ar 10m em Kazan (620) / oitavo na carabina deitado (618.8)

Cássio Rippel – 21º (2) na carabina de ar 3 posições (1146) / quinto na carabina deitado (626.0, em sétimo)

Rocco Rosito – 37º (2) na carabina de ar 3 posições (1132) / 69º na carabina de ar (608.7)

Leonardo Moreira – 34º (3) na carabina deitado (607.9)

Stênio Yamamoto – 35º na pistola 50m (548) / 16º na carabina de ar 10m (577)

Julio Almeida – 48º na pistola 50m (540) / 28º na pistola de tiro rápido (570) / 24º na carabina de ar 10m (575)

Felipe Wu – 55º na pistola 50m (534) / 17º na pistola 50m em Kazan (536) / 25º na pistola de ar 10m (575) / 15º na pistola de ar em Kazan (569)

Emerson Duarte – 18º na pistola de tiro rápido (576)

Rodrigo Bastos – 32º na fossa olímpica (120)

Eduardo Correia – 49º na fossa olímpica (119)

Guilherme Maurina – 68º na fossa olímpica (116) / oitavo na fossa olímpica em Kazan (115)

Jaison Santin – 11º na fossa double (138)

Felipe Fuzaro – 29º na fossa double (133)

Roberto Deschamps – 47º na fossa double (123)

Thais Moura – 61º na pistola de ar 10m (367) / 41ª na pistola de ar em Kazan (369)

Ludmila Melo – 36º na fossa olímpica (66)