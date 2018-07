Horas após título brasileiro, Ágatha e Bárbara Seixas viram rivais

Ágatha e Bárbara Seixas faturaram o título do Circuito Banco do Brasil de Vôlei de Praia na noite deste sábado, se tornaram campeãs da etapa de Brasília na manhã deste domingo, e já na sequência embarcarão para a China como rivais. Afinal, a melhor dupla brasileira do momento foi separada pela CBV para a primeira etapa do Circuito Mundial, em Fuzhou, a partir de terça.

O título do Circuito veio após vitória nas semifinais da etapa de Brasília sobre Lili e Rebecca, únicas adversárias que ainda podiam chega ao topo do ranking. O jogo, decisivo, só foi fechado no tie break. Vitória de Ágatha/Bárbara, com 18/21, 21/14 e 15/12, perante mais de 1.200 pessoas na Esplanada dos Ministérios. Na final, neste domingo, vitória por 2 a 0 sobre Taiana/Talita.

No Circuito BB, as jogadoras escolhem suas parceiras. Na seleção, quem faz isso é a CBV. Por isso, Ágatha vai jogar as duas primeiras etapas do Circuito Mundial com Maria Elisa (uma vez que Juliana não está convocada). Bárbara Seixas será unida a Lili. Rebecca (19 anos, faz 20 na terça), grande revelação do vôlei de praia brasileiro, ainda precisa de mais rodagem para jogar o Circuito, segundo avaliação do técnico Marcos Miranda.

O Circuito BB teve Juliana e Maria Elisa como as melhores após o fim 10 etapas. Jogando com Larissa, Juliana obteve cinco títulos e um terceiro lugar. Com Talita, Maria Elisa foi três vezes ao pódio. Juntas, Juliana e Maria Elisa ganharam um ouro, uma prata e dois bronzes. Assim, Juliana subiu ao pódio em absolutamente todas as etapas.

Já Ágatha e Bárbara Seixas chegaram ao título confirmando que são a dupla do momento. Venceram as três últimas etapas (João Pessoa, Maceió e Brasília) depois de um início de temporada inconstante.

HOMENS – No masculino, nenhuma surpresa pela sétima vitória seguida de Bruno Schmidt e Pedro Solberg. Dupla que tem tudo para ser a principal do Brasil nos Jogos do Rio, eles foram campeões em Brasília vencendo Renatão/Gilmário na final. Assim, chegaram a oito títulos em nove etapas jogadas.

Bruno e Pedro embarcam hoje mesmo para a China. Com eles vão Vitor Felipe/Evandro, dupla terceira colocada em Brasília, Hevaldo/Bruno, que caiu nas quartas de final, e Álvaro Filho/Ricardo, eliminada na primeira fase após duas derrotas e só uma vitória.