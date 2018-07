Tsuboi é o melhor brasileiro no Aberto da República Checa

Foi de Gustavo Tsuboi (82º do mundo) a melhor participação dentre os brasileiros no Aberto da República Checa de Tênis de Mesa. Tsuboi, que entrou direto na chave principal, perdeu apenas nas oitavas de final, para o japonês Kazuhiro Chan (47º), em quatro sets. Antes, venceu um sueco (99º) e um húngaro (144º).

Melhor brasileiro no ranking mundial, Cazuo Matsumoto (65º) parou na estreia, diante do japonês Yoshida (147º). Thiago Monteiro foi eliminado pelo eslovaco Pistej (176º). Já Hugo Calderano, com uma vitória e uma derrota, ficou na repescagem.

Calderano, que vinha de título no Aberto do Brasil, foi melhor na chave sub-21, mais próxima da sua idade – ele tem 17. O brasileiro avançou até as oitavas de final, perdendo do dinamarquês que viria a ser vice-campeão.

MULHERES – Gui Lin furou o quali, mas perdeu na estreia da chave principal, para a alemã Solja (66ª). Caroline Kumahara fez o mesmo caminho, perdeu para outra alemã, Barthel (52ª). Jéssica Yamada (uma vitória uma derrota) e Lígia Silva (uma vitória e duas derrotas) ficaram no quali.

No sub-21, Caroline venceu uma atleta da Sérvia, mas foi eliminada por uma russa. Gui Lin caiu diante de uma alemã. As duas algozes acabaram semifinalistas.