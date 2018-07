Um ano após Mundial de Judô, Brasil fica fora do calendário internacional

O Confederação Brasileira de Judô não renovou o contrato de realização do Grand Slam do Rio, perdeu de vez o evento para Baku, no Azerbaijão, e por isso o Brasil está oficialmente fora do calendário internacional do judô em 2014, algo que não acontecia desde 2006.

Segundo país que mais ganhou medalhas no Circuito Mundial de Judô em 2013 (121, contra 123 do Japão), o Brasil costumava aproveitar os eventos em casa para dar rodagem a atletas estreantes e também para ajudar os judocas da casa a subir no ranking. Foi assim em 2012, quando Victor Penalber venceu no Rio uma competição esvaziada (na véspera da Olimpíada) e começou a sua trajetória para chegar à liderança do ranking.

Como comparação, o Japão ganhou 11 medalhas de ouro e um total de 37 no Grand Slam que sediou em Tóquio há duas semanas. Em Paris, a França faturou cinco de ouro e oito no total. O Brasil, porém, não terá mais o seu evento.

Segundo a CBJ, a decisão por não renovar o contrato se deu quando ele venceu, este ano, uma vez que o Rio já sediaria o Mundial, dois meses depois da data reservada ao Grand Slam. A entidade poderia ter passado a organizar Grand Prix, de segundo escalão, ou Continental Cups, de terceiro.

Mas preferiu cortar esse gasto. “A realização de qualquer evento demanda um forte investimento e a Confederação optou por concentrar seus investimentos nos eventos nacionais, categorias de base e na equipe de alto rendimento”, explicou a CBJ, ao blog.

Nos últimos dois anos o Brasil recebeu Mundiais: individual e por equipes em 2013, no Rio, e por equipes em 2012, em Salvador. Desde 2007, o País teve: Copa do Mundo de BH (2007 e 2008), Jogos Pan-Americanos (2007), Mundial (2007), Sul-Americano (2008), Mundial por equipes (2010), Copa do Mundo de SP (2010 e 2011), Grand Slam do Rio (2009 a 2012) e Jogos Mundiais Militares (2012).

A CBJ, porém, promete realizar quatro “desafios internacionais” no País em 2014. Esses eventos não valem para o Circuito Mundial.