Universíade dia 1 – Rochele vence campeã olímpica e é ouro no judô

O primeiro dia de finais da Universíade, neste domingo, trouxe um ouro e um bronze para o Brasil, ambos no judô. Rochele Nunes (Sogipa), segunda melhor brasileira da categoria +78kg surpreendeu e venceu Idalys Ortiz, cubana campeã olímpica e que lidera o ranking mundial. Passou também por uma coreana que é a 18ª do mundo, sendo campeã após quatro lutas.

A outra medalha veio com Rafael Buzacarini, de apenas 21 anos, que fez seis lutas para ficar com o bronze na categoria até 100kg. O brasileiro venceu por ippon dois atletas sem expressão e superou também um usbeque antes de cair diante do russo 18º do ranking. Na decisão do bronze, ganhou de um atleta da Estônia.

David Moura, que é o oitavo do ranking mundial entre os pesados, decepcionou. Perdeu do russo Saidov (9º) e também do polonês (86º) e acabou em sétimo, sem medalhas.

BADMINTON – Na disputa por equipes, já encerrada, o Brasil de Hugo Arthuso, Alex Tjong, Ana Paula Campos e Fabiana Silva levou 5 a 0 da Tailândia e da Malásia e 3 a 2 do Canadá. Tjong conquistou uma das vitórias brasileiras. Fabiana Silva, a outra. A dupla masculina brasileira também se destacou, perdendo dois jogos no terceiro set. O Brasil terminou em 17º. A Tailândia em terceiro e a Malásia em quinto.

BASQUETE – A seleção masculina, formada por diversos bons jogadores, estreou vencendo bem a China, por 107 a 65. Lucas Mariano foi o cestinha, com 18 pontos, bem acompanhado de Cristiano Felicio (16), João Bernardi (12) e Matheus Dalla (15). Todos “estudam” na Faculdade de Tecnologia e Ciência de Salvador, mesma faculdade em que “estuda” David Moura.

SALTOS ORNAMENTAIS – Ian Matos participou do trampolim de 1m e terminou no 23º lugar, com 248 pontos. Ele é aluno da UNB.

ESGRIMA – Amanda Simeão, jovem de apenas 18 anos de Curitiba, venceu pela primeira rodada, mas perdeu diante de uma atleta da Estônia, 41ª do ranking mundial, na espada. Renzo Agresta, que faz UNIP, caiu logo na estreia (round 64), frente a um atleta da Hungria, apenas o 191º do ranking.

FUTEBOL – A seleção feminina, que tem diversas jogadoras importantes, já venceu dois jogos – a competição começou sexta. Fez 2 a 0 na Grã-Bretanha e 5 a 0 na Estônia. Terça enfrenta o Japão na última rodada da primeira fase.

VÔLEI – A seleção masculina já venceu dois jogos por 3 a 0, sobre China e Macau. A equipe é representada pela equipe do Monte Cristo, campeã da Superliga B. Todos os jogadores “estudam” na Faculdade Alfa, patrocinadora do time goiano

POLO AQUÁTICO – O time masculino já fez dois jogos. Empatou em 8 a 8 com os Estados Unidos e atropelou a Bélgica por 19 a 3. O Brasil joga praticamente com sua seleção principal. Muitos dos jogadores são mesmos universitários, mas outros parecem ter “arranjado” uma faculdade.

LEVANTAMENTO DE PESO – Rosane Santos participou na categoria até 53kg e terminou no oitavo lugar, com total de 160 kg, sendo 75 no arranque e 85 no arremesso. No Pan, semana passada, ela ergueu 173kg.