Vale Ler tem esgrima, salto com vara e hipismo

Vou tentar toda semana fazer um apanhado de reportagens legais que saíram em outros lugares pela internet.

O IG, que estreou ontem uma parceria com o portal AHE!, de olímpicos, foi atrás da Élora Pattaro. Ela foi pros Jogos de Atenas, na esgrima, com 17 anos, e parecia uma revelação. Mas parou de treinar e agora está voltando. Dá pra ler aqui. História da Aretha Martins.

Também no IG, o Maurício Nadal foi atrás das condições de treinamento do Arthur Zanetti e encontrou muitos problemas, como pode ser visto aqui. Nesta quinta ele recebeu a imprensa e o Globo viu a mesma situação, como mostra este texto.

No Estadão, a Valéria Zukeran descobriu a história do Marlon Zanotelli, um dos cinco cavaleiros que vai receber apoio da CBH, com dinheiro do BNDES, pra competir neste ciclo olímpico. O cara veio do Maranhão e não tem nada a ver com o resto da seleção (Doda, Rodrigo Pessoa, etc). O texto ta aqui.

O Lance foi falar com o Augusto Dutra, garoto que evoluiu demais no salto com vara e se garantiu no Mundial de Moscou. O texto é do Fábio Aleixo e do Guilherme Cardoso, mas o mais legal é a foto do Eduardo Viana, que aliás ilustra essa página. O texto pode ser lido aqui.

O Brasil no Rio, do Guilherme, conversou, pela Rádio Bradesco Esportes, com a Camila Ferezin, técnica da seleção brasileira de ginástica rítmica. E ela mostrou que sonha com medalha, como pode ser visto aqui.

Pra finalizar, o Esporte em Pauta, da Bia Nantes, contou a história do garoto Hugo Calderano, do tênis de mesa. Vale ler clicando aqui.