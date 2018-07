Vice-campeonato é resultado justo para Pedro e Bruno no Circuito Mundial

Como já era previsto, Pedro Solberg e Bruno Schmidt terminaram a temporada sem o título do Circuito Mundial. Campeões brasileiros com sete títulos em oito etapas que disputaram em 2012/2013, eles foram os melhores do País na competição internacional, mas não conseguiram confirmar o favoritismo numa temporada marcada pela irregularidade.

Pedro/Bruno, por exemplo, disputou 13 etapas e só venceu em São Paulo e na Holanda. Pódios só outros três: Durban (Open), Gstaad e Roma. Cinco semifinais em 13 torneios sempre foi pouco para brigar pelo título.

Mas como todo mundo foi irregular, os brasileiros chegaram à última etapa brigando pelo título, em desvantagem diante dos letões Smedins e Samoilovs. A reclamação era que estes disputaram o Europeu, competição que valia pontos para o ranking mundial, mas da qual Pedro e Bruno, por motivos óbvios, não poderiam participar.

A reclamação, porém, é inconsistente. Afinal, o Circuito Sul-Americano estava aí para isso. A CBV não mandou Pedro e Bruno porque não quis – preferiu dar experiência a duplas mais novas, com total razão.

Para acabar com as dúvidas, brasileiros e letões se enfrentaram na semifinal em Durban, num torneio esvaziado, e quem levou a melhor foram os europeus, que naquele momento já estavam com o título do Circuito garantido. Afinal, precisavam apenas chegar às quartas de final.

De forma geral, a temporada foi ruim para os brasileiros. Ricardo/Álvaro ficou em quinto e Evandro/Vitor Felipe em 13º, mas essas duplas só participaram de 11 das 13 etapas. Alison/Emanuel jogou apenas nove vezes e terminou em 15º.

DURBAN – Na África do Sul, Alison voltou a jogar com Vitor Felipe, mas a dupla deles parou na segunda rodada. Thiago/Oscar foi até as quartas de final, enquanto Pedro/Bruno ganhou bronze. No feminino, Duda/Thaís ganhou quatro jogos, inclusive fazendo 21/15 e 21/17 em Fernanda Berti/Elize Maia, quinta dupla da seleção. Nas quartas, porém, elas perderam das alemãs Mersmann e Schneider.