CBV forma nova dupla no vôlei de praia: Thiago e Hevaldo

Depois de Álvaro Filho ser escolhido como novo parceiro de Ricardo, Thiago ficou sem parceiro, como expliquei aqui. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Vôlei anunciou que, pelo menos num primeiro momento, o jogador irá atuar ao lado de Hevaldo.

“Avaliaremos o Thiago (30 anos) ao lado do Hevaldo (33). Ainda é muito cedo para fazer uma análise mais profunda dos dois juntos. Vamos ver como se portarão”, disse a técnica da seleção, Letícia Pessoa, via assessoria, explicando as escolhas para a quinta etapa do Circuito Sul-Americano. Edson Filipe (26) e Oscar (27), que já jogaram juntos no passado, também vão se unir novamente para competir em Assunção.

No feminino, o Brasil vai a Assunção com Lili (25)/Rebecca (19) e Fernanda Berti (27)/ Elize Maia (28).

“Fernanda/Elize é uma nova formação de equipe, que, provavelmente, não disputará o Circuito Mundial. Minha preocupação é que se firmem como time em torneios como o Sul-Americano, para ganharem experiência. Em relação à Rebecca, queremos que ela dispute o Circuito Mundial, não sei em que fase. Como o Sul-Americano passou a contar ponto para o ranking mundial, ela precisa jogar. E mantenho a Lili ao lado dela por jogarem juntas no circuito nacional”, explicou o técnico Marcos Miranda.

