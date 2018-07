Walter Santos e Rochele Nunes desfalcam Brasil no Mundial de Judô

A seleção brasileira de judô recebeu mais uma notícia ruim nesta quarta-feira. Além de Rochelle Nunes, Walter Santos também vai ter que passar por cirurgia e não vai defender o País no Mundial da modalidade, que vai acontecer no Rio, em agosto.

O peso pesado sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo, durante período de treinamento da seleção brasileira no Japão. Ele rompeu o ligamento cruzado anterior e já tem marcada uma cirurgia no sábado, em São Paulo.

Walter era um dos favoritos para ir ao Mundial numa das duas vagas extras de cada país por gênero. Ele é o sétimo do ranking dos pesados (+100kg), atrás de Rafael Silva, que lidera. Mesmo assim o País deve ter dois atletas da categoria no Mundial. Afinal, David Moura é o oitavo da lista.

O primeiro desfalque da seleção havia sido a também peso pesada Rochele Nunes, que passou por uma cirurgia para reconstrução de fratura na mão esquerda, na última sexta-feira, em São Paulo.

Campeã da Universíade vencendo a cubana Idalys Ortiz, campeã olímpica, Rochele também tinha grandes chances de ir ao Mundial, numa das duas vagas extras do feminino. Assim, uma das escolhidas deve ser Ketlyn Quadros. A outra vaga deve ficar entre Gabriela Chibana e Nathália Brígida.