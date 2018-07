Yane supera campeã olímpica por 1s e vence Kremlin Cup

Depois do oitavo lugar na Final da Copa do Mundo, Yane Marques voltou a competir em alto nível neste sábado. Medalhista de bronze nos Jogos de Londres, ela venceu a Kremlim Cup, evento em Moscou que faz parte do calendário da federação internacional e soma pontos para o ranking mundial.

A vitória foi especial porque aconteceu com vantagem de mero 1 segundo sobre Laura Asadauskaite, da Lituânia, campeã olímpica. Também estava lá, por exemplo, a atual campeã mundial júnior, a norte-americana Margaux Isaksen, e a ucraniana Ganna Buriak, que venceu duas etapas da Copa do Mundo deste ano.



Yane foi quase perfeita na esgrima, com 36 vitórias, terminou em quinto na natação e liderou (empatada) também o hipismo. Acabou chegando com vantagem larga à prova combinada de tiro e corrida, a sua mais fraca. Asadauskaite encostou, mas acabou ainda um segundo atrás da brasileira, com a prata.

Priscila Oliveira também competiu, terminando em 19º, apenas. Ela foi a pior na esgrima, 11º na natação e 14º na equitação. Na prova combinada, acabou apenas como a 17ª.