Arena Corinthians receberá o ‘Mundial’ das crianças

A Arena Corinthians receberá no dia 16 de novembro a final mundial da Danone Nations Cup, uma das maiores competições de futebol para crianças do mundo, com idades entre 10 e 12 anos. Este é o primeiro grande evento comercializado pela administração da arena.

A Danone Nations Cup reunirá 400 crianças de 32 nações. Os jogos eliminatórios serão disputados em Mogi das Cruzes (SP), nos dias 14 e 15 de novembro. Apenas a final será disputada na Arena Corinthians. O jogo de decisivo do torneio, em geral, é disputado em estádios de grandes clubes europeus, como Santiago Bernabéu, em Madri, do Real Madrid, e o estádio de Wembley, em Londres.

Um dos embaixadores da competição é o ex-jogador francês e campeão do mundo Zinédine Zidane. O campeonato tem apoio da Federação Paulista de Futebol. No Brasil, o pentacampeão Cafu, pelo sexto ano consecutivo, é o padrinho do torneio. O time que representará o País na competição é o sub 12 do Cruzeiro, que foi o campeão da etapa nacional da competição realizada em agosto.