Brincar de se esconder é desviar o foco dos problemas no Palmeiras

A diretoria do Palmeiras teve uma ideia “brilhante” para sair da crise: resolveu brincar de esconde-esconde. Os treinos não são mais abertos para a imprensa e poucos jogadores aparecerem para dar as caras e falar sobre a situação. O time vai para Porto Alegre, mas sem ser anunciado o horário e qualquer outra informação. Quando voltaram de Curitiba, resolveram pegar a estrada e encarar 400km de madrugada, para não ter contato com ninguém. Um desvio de foco enorme e que não vai acrescentar em nada ao time.

A decisão é uma atitude desesperada da diretoria em tentar fazer algo novo para salvar o time da queda. Na prática, fechar treinos não muda absolutamente nada e com todos jogadores que temos oportunidade de falar, admitem isso em entrevistas ou fora delas. Se perder ou ganhar do Inter e do Atlético-PR não será por causa dessa decisão sem pé e nem cabeça.

O que falta, dentre outras coisas, é personalidade e hombridade para alguns jogadores entenderem o que significa caírem com o Palmeiras. No mundo ideal, seria necessário a contratação de diversos reforços, mas isso não é possível agora. Então, só resta torcer para que a tal personalidade apareça. Se vão falar, pouco importa. Isso é o menor dos problemas.