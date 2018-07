Ceni e a loteria do adeus

Aos 41 anos e em inacreditável forma técnica, Rogério Ceni mais uma vez vê a serpente lhe oferecer a possibilidade de adiar a aposentadoria e pendurar as luvas em 2015 após disputar uma última Libertadores. Muricy Ramalho repete o filme do ano passado e começa a difundir o coro para que o goleiro continue, pedido prontamente atendido pela torcida.

E agora, o que fazer?

A inabalável confiança dos primeiros meses do ano começa a dar sinais de trincar; Rogério não mais fala textualmente em parar e dá respostas genéricas sobre o assunto. É como se não quisesse ter que voltar atrás após garantir o adeus. A dúvida parece voltar à sua mente.

Prever o futuro é exercício ainda impossível, portanto não dá para imaginar o que poderia ser um eventual 2015 do goleiro. Conseguiria ele manter as mesmas atuações impressionantes deste final de carreira ou mancharia o seu inestimável legado com falhas e as consequentes críticas de que não soube parar no tempo?

Fosse Ceni jogador de linha, um eventual prolongamento seria mais simples, mas não há posição mais ingrata no futebol do que o gol. Uma falha é fatal, como o próprio atleta já comprovou amargamente em diversos momentos. E se sucessivas falhas tirassem a chance do Tricolor faturar o tetra da Libertadores, será que seu adeus seria tão por cima como agora?

Já a metade cheia do copo dá os sinais de que é improvável que o jogador se permitisse mais seis meses atuando sem a espartana rotina à qual se submete, o que – em tese – reduziria bastante as chances de ver um Rogério decadente. A atual temporada é prova disso; o goleiro resolveu continuar jogando e mostrou a muitos (incluindo este jornalista) que sua cartola ainda saca muitos coelhos.

Restam poucos jogos para que Rogério decida seu futuro. O que era certeza parece dar lugar à dúvida e não faltam argumentos dos dois lados. Como em tantas outras vezes ao longo da sua carreira, a bola está em suas mãos.