Como recolocar Ralf no time? Eis o dilema de Mano Menezes

Após boa sequência de vitórias, o grande dilema do técnico Mano Menezes é como recolocar Ralf no time titular do Corinthians. O volante, até então capitão da equipe, perdeu espaço para Bruno Henrique. Ralf, que está machucado, não atuou contra Atlético Mineiro, Sport e Cruzeiro. O Corinthians venceu os três jogos com autoridade: sequer sofreu gol. Integrantes da comissão técnica avaliam que Ralf, aos 30 anos, hoje, não tem mais como competir com Bruno Henrique, 24 anos. Além de ser mais jovem, segundo eles, Bruno tem bom passe. Mano já respondeu sobre isso em entrevista coletiva, antes da vitória de quarta-feira no Mineirão: ‘Seria uma injustiça com o Ralf eu dizer que o Corinthians melhorou porque ele saiu. Não seria ético e nem inteligente. E também não acredito nisso. Fizemos contra o São Paulo um grande jogo e o Ralf foi titular. Vamos com mais de calma”, disse. No sábado, Ralf deve ser, ao menos, relacionado para o jogo contra o Botafogo. Ele se recupera de uma lesão no joelho direito. Se estiver 100%, poderá jogar porque Elias está com a seleção brasileira. Quando Elias voltar, no entanto, Mano terá de tomar uma decisão. Ralf, titular nas últimas quatro temporadas, vai virar reserva?