Contra a ‘retranca’, Mano escala Malcom. Uma boa solução

Contra a retranca, Mano Menezes decidiu escalar Malcom para vencer o Coritiba, sábado, no Itaquerão – o jogo será às 21 horas. A possível mudança pôde ser vista no treino realizado na manhã desta quarta-feira (leia aqui). Petros foi sacado do time titular. É uma alteração interessante. O Corinthians tem enfrentado problemas contra equipes que jogam fechadas. Os melhores resultados aconteceram contra times do G-4. E escalar um atacante como Malcom, veloz e que joga pelos lados do campo, aumenta o poder de fogo do time. Realmente não faz sentido montar um meio de campo com três volantes quando é você que tem de propor jogo. Ao Corinthians só interessa a vitória para voltar ao G-4. Para Malcom o jogo será importante. Ele voltaria ao time titular pela primeira vez desde a eliminação vergonhosa para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil.